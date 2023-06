Kate Middleton, în fustă mini pe terenul de tenis, contra Roger Federer

Kate Middleton și Roger Federer au filmat un reportaj de promovare pentru turneul Wimbledon 2023, care va avea loc între 3 și 16 iulie.

Kate Middleton a încălcat o regulă de la Wimbledon, iar Federer i-a atras atenția: „Ah, nu am voie?!”

Ziua de filmare a corespuns primei zile de instruire a copiilor de mingi, care au fost subiectul reportajului. Prințesa de Wales a ținut și un scurt discurs, însă nu înainte de a face pereche într-un demonstrativ cu Federer, fost locul 1 mondial timp de 310 săptămâni, 237 consecutive.

În reportaj, Kate a prins o minge în aer, iar Roger Federer a intervenit: „Ai voie să faci asta? În Australia îți permit, dar la Wimbledon știu că nu ai voie”.

Prințesa de Wales s-a îndreptat către una dintre fetele de mingi: „Ah, nu am voie să fac asta?”. „Nu o poți prinde, trebuie să o lași să cadă în prima fază. Bună prindere oricum!”, i-a răspuns.

„Când vă uitați acum pe terenurile exterioare, cea mai uzată zonă de pe teren este poziția băieților și fetelor cu mingea”, le spune directorul turneului, Jamie Baker, lui Kate și Roger.

„Competiția de la Wimbledon este recunoscută pentru profesionalismul copiilor de mingi. Munca pe care o depun este incredibilă, trebuie să asiști la antrenamente pentru a te convinge. Dar merită! Mândria pe care o simți când pășești pe teren nu poate fi comparată”, a declarat Kate.

„Să vezi antrenamentele, dedicarea și timpul care se alocă lor și să te asiguri că totul merge bine în ziua respectivă pentru campionii care joacă la Wimbledon… Este incredibil să vezi ce se întâmplă în spatele scenei”, a completat.

Legătura dintre Wimbledon și familia regală

Primul Wimbledon a fost organizat în 1877 de All England Club. Treizeci de ani mai târziu, în 1907, viitorul Rege George al V-lea și soția lui, Mary, atunci Prinț și Prințesă de Wales, au participat la competiție. Fascinat de acest sport, Prințul George a devenit președintele clubului în același an. În 1952, All England Club a intrat în patronajul Reginei Elisabeta a II-a, iar în 2016, Regina i-a cedat rolul ei lui Kate, care a avut dintotdeauna o pasiune pentru acest sport.

Se zvonește chiar că ea și William au instalat un teren AstroTurf de 79.000 de dolari pe terenul vilei Anmer Hall. Fiind însărcinată în ultimele luni cu primul copil, în 2013 Kate nu a putut participa la Wimbledon, însă i-a trimis o scrisoare câștigătorului din acel an, Andy Murray, în care l-a felicitat și și-a cerut iertare că nu a putut fi prezentă la turneu.

De ce este atât de devotată Prințesa de Wales acestui sport? „E așa… o parte esențială a verii engleze. Cred că îi inspiră cu adevărat pe tineri. Pe mine m-a inspirat să mă implic în joc. Iar asta nu s-a schimbat, ceea ce cred că e minunat”, mai spunea în trecut, potrivit Vogue.

Foto: Captură YouTube