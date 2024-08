Kate Middleton are un cod secret pentru momentul în care copiii au un comportament inadecvat: „Reacția lui Kate a fost lăudată”

Kate Middleton și Prințul William sunt cunoscuți pentru faptul că sunt părinți devotați celor trei copii ai lor, însă Prințesa de Wales ar fi cea care ar fi preluat responsabilitățile de disciplinare ale acestora. Cum reacționează soția moștenitorului birtanic atunci când George, Charlotte și Louis nu se comportă cum trebuie.

Kate Middleton și codul secret pentru momentele în care copiii ei au un comportament inadecvat

Kate Middleton și Prințul William au o amplă responsabilitate ca membri seniori ai familiei regale, de la îndatoririle de stat și activitățile de caritate, până la evenimente regale, ceremonii și apariții publice. Dar cei doi sunt părinți devotați și celor trei copii ai lor, Prințul George, în vârstă de 11 ani, Prințesa Charlotte, în vârstă de nouă ani, și Prințul Louis, în vârstă de șase ani, cărora doresc să le ofere o viață cât mai normală, în ciuda faptului că fac parte din monarhie.

Astfel, Kate Middleton și Prințul William au decis ca Prințesa de Wales să fie cea care se va ocupa de stabilirea regulilor și de educația copiilor lor.

Potrivit unor rapoarte recente, Kate are un simplu „cod secret” pe care îl folosește pentru a le semnala copiilor că trebuie să-și schimbe comportamentul. Expertul regal Tom Quinn a explicat în cartea sa „Gilded Youth, An Intimate History of Growing Up in the Royal Family” că acest „cod secret” este expresia: „Hai să luăm o pauză”, notează The Mirror.

„Când Prințul Louis s-a purtat urât la Jubileul de Platină al regretatei Regine, de exemplu, scoțând limba la mama lui, reacția lui Kate a fost lăudată de o echipă de comentatori. Se pare că a folosit un cod secret pentru a calma copiii, așa cum face uneori. Ea spune pur și simplu „hai să luăm o pauză” dar, așa cum a explicat un fost angajat, copiii știu că aceste cuvinte cântăresc mult mai mult decât ne-am putea imagina”, a scris Tom Quinn.

Prințul Louis și Prințesa Charlotte, în mijlocul atenției din cauza comportamentului

Năzdrăvăniile Prințului Louis au putut fi observate de întreaga lume la Jubileului de Platină al Reginei, în timp ce mulțimile au urmărit reacția lui plină de viață la trecerea avionaelor pe deasupra balconului Palatului Buckingham, când micul prinț a scos limba la mama lui.

Prințesa Charlotte a avut, de asemenea, o parte echitabilă de crize publice, cea mai cunoscută având loc în anul 2017, în timpul unei vizite în Germania. Ea a decis că s-a plictisit așa că a început să bată din picioare și să refuze să mai meargă, astfel că Prințesa de Wales a fost nevoită să o ducă în brațe.

Prințul William și Prințesa Catherine au introdus câteva reguli pe care cei mici trebuie să le urmeze acasă. Pentru a menține tensiunile la distanță și pentru a menține un mediu pașnic acasă, se crede că Prinții de Wales au introdus regula „fără strigăte”, potrivit unor surse. De asemenea, aceștia preferă să poarte o discuție pe canapea cu copiii lor atunci când greșesc, în loc să îi trimită în camera lor.

