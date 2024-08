Jennifer Lopez a depus actele de divorț în ziua celei de-a doua aniversări a căsniciei cu Ben Affleck: „Este foarte dezamăgită”

Jennifer Lopez (55 ani) a cerut oficial divorțul de Ben Affleck (52 ani), după ce timp de mai multe luni au vehiculat zvonuri ale separării cuplului. Artista a depus actele de divorț fără ajutorul unui avocat, marți, 20 august, zi care marchează cea de-a doua aniversare a nunții actorilor. Cântăreața, care a fost văzută recent fără verighetă, a notat ca dată a despărțirii ziua de 26 aprilie 2024.

Jennifer Lopez a depus actele de divorț

Jennifer Lopez a depus dosarul de divorț la Curtea Superioară din Los Angeles fără a apela la ajutorul unui avocat, iar acest lucru înseamnă că se reprezintă singură. Deși s-au căsătorit în Las Vegas pe 17 iulie 2022, data de 20 august a marcat cea de-a doua aniversare a nunții lor din Georgia.

„Ea a încercat din greu să facă lucrurile să funcționeze și are inima frântă. Copiii sunt o prioritate, așa cum au fost întotdeauna”, a declarat o sursă pentru People.

Un prieten apropiat al artistei a afirmat că vedeta este pregătită să „meargă mai departe” fără Ben Affleck: „Este foarte dezamăgită și tristă, dar Ben nu i-a dat niciun semn că vrea să continue căsnicia”.

J-Lo și Ben Affleck au decis să mai dea o șansă poveștii lor de iubire în anul 2021, la mai bine de 17 ani după ce s-au logodit prima dată și au anunșat o nuntă planificată pentru septembrie 2003.

Citește și: Jennifer Lopez, „furioasă” și „umilită” după despărțirea de Ben Affleck. De ce amână actorul să depună actele de divorț

Citește și: Jennifer Lopez, fotografii rare cu gemenii Emme și Max, la 16 ani. Băiatul este leit Marc Anthony

Artista și Ben Affleck nu au semnat niciun contract prenupțial

Jennifer Lopez și Ben Affleck au ales să nu semneze niciun contract prenupțial înainte de a se căsători, în urmă cu doi ani, potrivit unor surse citate de Daily Mail.

Fără un contract prenupțial, câștigurile individuale ale lui Jennifer și Ben din ultimii doi ani – fie că este vorba de proiecte de film sau de tranzacții majore cu diferite branduri, sunt bunuri comune.

Jennifer, care are o avere netă de 400 de milioane de dolari, a lansat patru filme de când s-a căsătorit cu Ben, inclusiv proiectul ei autofinanțat de 20 de milioane de dolari „This Is Me… Now: A Love Story”, care documentează relația de dragoste a cuplului.

Și-a lansat linia de cocktail-uri Delola în 2023 și trebuia să plece într-un turneu mondial cu cel mai recent album al ei, „This Is Me… Now”, însă a fost anulat cu câteva săptămâni înainte pentru a se putea „concentra” pe familie.

Pe de altă parte, Ben Affleck, care are o avere netă raportată de 150 milioane dolari, a jucat în două filme în 2023, „Air” și „Hypnotic”, și a încheiat recent producția unei a doua părți a filmului „The Accountant”.

Pentru a complica și mai mult lucrurile, Jennifer și Ben au lucrat la un nou film, „Unstoppable”. În timp ce Affleck produce proiectul alături de Matt Damon, Lopez se numără printre vedetele filmului.

Jennifer Lopez nu a cerut sprijin financiar și a cerut judecătorului să i-l refuze și lui Ben Affleck.

Citește și: Cameron Diaz, imagini rare cu familia ei. Actrița își ține copiii departe de atenția publicului

Citește și: Robert De Niro, filmat în timp ce plonjează de pe iaht direct în ocean, de ziua lui. Actorul a împlinit 81 de ani / Video viral

De ce divorțează, de fapt, Jennifer Lopez și Ben Affleck

Se pare că problemele între cei doi soți au început din cauza banilor. Potrivit unor surse citate de TMZ, cererea de divorț vine în mijlocul unei bătălii nerezolvate între arstistă și soțul ei pentru bani.

Cei doi ar fi fost implicați timp de câteva luni în discuții tensionate de reglementare. Ulterior, cei doi ar fi încetat să-și mai vorvească.

Cuplul și-a listat casa conjugală de 68 de milioane de dolari din Beverly Hills în mai – la un an după ce a cumpărat-o pentru 60 de milioane de dolari.

Înainte ca Jennifer Lopez să depună actele de divorț, s-a aflat că documentele au fost „finalizate, dar nu au fost încă predate”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Jennifer Lopez și Ben Affleck

Sursă foto: Profimedia, Hepta

Urmărește-ne pe Google News