Irinel Columbeanu (67 ani) se confruntă cu probleme de sănătate, acesta fiind de curând vizitat de un medic psihiatru la azilul la care locuiește. Proprietarul căminului de bătrâni, Ion Cassian, a dezvăluit că a chemat un medic psihiatru pentru a-l ajuta pe fostul milionar de la Izvorani.

Irinel Columbeanu, vizitat de medic la azil

Irinel Columbeanu se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. După ce a suferit două AVC-uri, acesta are interdicție de a călători, astfel că nu poate merge să își viziteze fiica, Irina Columbeanu, în America. Din fericire, adolescenta a venit în România în luna iunie, ocazie cu care și-a revăzut și tatăl. Acum, un medic psihiatru a fost chemat la azilul la care locuiește fostul om de afaceri, întrucât acesta avea insomnie.

Ion Cassian, patronul casei de bătrâni, spune că acum Irinel Columbeanu se simte mai bine, ținând cont că urmează tratamentul recomandat de medic.

„Acum este mai binișor, are un spirit de viață pozitiv. S-a plâns de insomnii, așa că noi i-am chemat medicul psihiatru, care l-a consultat. Acum are tratament. Nu doarme prea bine noaptea, dar, de fapt, nici nu are cum, căci doarme foarte mult ziua. E și cam trist că, din păcate, după ce a suferit cele două AVC-uri, nu mai poate călători cu avionul. Voia să meargă la fiica lui, dar medicul care l-a consultat i-a spus clar că nu mai are voie. El tot speră însă”, a declarat Ion Cassian pentru Click.

Fostul afacerist are datorii mari la bănci

Irinel Columbeanu a fost unul dintre cei mai bogați oameni din România, cu o vilă impresionantă la Izvorani, mașini de lux și zeci de milioane în bancă. Însă, în ultimii ani, a pierdut tot. Iar acum locuiește la același azil în care a stat tatăl lui în ultimii ani de viață. Acesta are o pensie mică, iar din această sumă plătește și datoriile pe care le are la bănci.

„Are o pensie mică, un pic peste 2.000 de lei, chiar și după majorări. Din acești bani are și poprire. Cred că nu va scăpa toată viața de datoriile la bănci, din cauza cărora și-a pierdut și vila de la Izvorani. Lumea îl mai ajută cu bani, chiar și foștii prieteni”, a dezvăluit Ion Cassian pentru publicația menționată anterior.

Deși nu și-ar permite să plătească pe deplin taxa azilului, proprietarul i-a promis că îl va gîzdui cât timp va dori să rămână acolo.

„Eu i-am promis că îl voi găzdui, la noi, la cămin, cât va dori. Aici a locuit și tatăl lui, Ion Columbeanu, în ultima parte a vieții. Irinel nu stă însă în aceeași cameră, a ales alta. Are televizor, cărți, haine. Sunt condiții bune, dar, evident, duce dorul vieții pe care a avut-o”, a mai spus Ion Cassian.

De Crăciun, se pare că fostul om de afaceri nu va rămâne în cămin, ci va merge acasă la proprietar: „De Sărbători, l-am invitat pe Irinel, la noi, la masă, în familie. Și anul trecut a venit, i-a plăcut, ne este tare drag, este manierat, citit, amuzant. Îi plac sărmăluțele și cozonacul, dar și preparatele pe bază de pește”.

