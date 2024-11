Geanina Ilieș, o mamă care și-a crescut singură fiul: „Sunt o femeie cu principii, care nu s-a comparat niciodată și care a crezut în toate atuurile și forțele ei” / Exclusiv

Geanina Ilieș, mamă, prezentatoare TV, un om cu principii, mereu alături de copilul ei. Patrick își dorește să studieze în străinătate astfel încât frumoasa prezentatoare recunoaște că are „momente când trec prin filtrul gândirii episodul acela, când își va lua zborul”. Aflăm că singurul om care o face pe Geanina Ilieș să radă și să plângă, cu adevărat, este fiul ei Patrick.

Geanina Ilieș (38 de ani) prezintă, în fiecare dimineață, știrile mondene de la Antena Stars. Recunoaște că lucrează alături de o echipă minunată și că s-a integrat perfect. Într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, Geanina Ilieș ne spune părerea ei sinceră despre învățământul românesc, fiind de de părere că „gândirea șablonată, acea ancorare în rezolvări lungi și alambicate, nu o să iasă atât de curând din sistemul românesc”.

Geanina Ilieș mărturisește, cu sinceritate: „Cu ochii în lacrimi pot spune că sunt o mamă norocoasă. Când se va întâmpla asta, să plece, înseamnă că educația primită de acasă și conștiinciozitatea lui au lăsat o amprenta frumoasă în reușita lui”

Frumoasa prezentatoare își aduce aminte de perioada liceului, „paradisul unde toate lucrurile imposibile, devin posibile”. Recunoaște că nu se poate abține să nu se apuce de multe lucruri, iar ambiția de a le duce până la capăt o obosește foarte tare. Chiar dacă în viața ei au fost și întâmplări mai puțin frumoase, Geanina Ilieș nu ar șterge nimic din trecut.

„Nu aș șterge nimic! Și întâmplările mai puțin frumoase ne formează ca oameni. Experiențele ne învață! Și dacă aș șterge ceva, sunt sigură că acel lucru ar apărea în viața mea, poate sub o altă formă”, ne spune Geanina Ilieș.

Mamă full time, Geanina Ilieș arată ca la 20 de ani. Nu are alte secrete în afară de faptul că „beau multă apă, nu pierd nopțile și mă trezesc la ora 5:30 în fiecare dimineață”. Își recunoaște cea mai mare greșeală și își aduce aminte de prima iubire pe care a trăit-o platonic, firește.

„Cu Patrick nu am avut niciodată emoții în ceea ce privește școala”

Patrik a început școala. Este deja mare, face 18 ani. Îi mai place la școală?

Cu Patrick nu am avut niciodată emoții în ceea ce privește școala. A fost un copil care a știut să-și gestioneze toate temele și proiectele încă din primii ani. Acum cred că este perioada cea mai importantă pentru el. Îl așteaptă atât bacalaureatul, cât și examenul SAT. Pentru cel din urmă se pregătește încă de anul trecut și este foarte concentrat pe studiu în această perioadă. Este un examen foarte elaborat.

Geanina Ilieș este foarte mândră de Patrick. Sursă foto: Arhivă personală

A decis ce vrea să urmeze după terminarea liceului?

Da. Încă din clasa a X-a știa că vrea să facă acestă latură de business-management. Și-a ales 5 facultăți care dețin acest profil, însă foarte mult i-ar plăcea să studieze la ESADE. Este una dintre cele mai prestigioase facultăți de top din Europa. Eu nu pot decât să mă bucur că are standarde atât de frumoase și nu fac altceva decât să îl susțin.

Geanina Ilieș se pregătește: „Am momente când trec prin filtrul gândirii episodul acela, când își va lua zborul”

Dacă decide să plece în străinătate te-ai gândit cum va fi viața ta?

Deja mă gândesc și am anumite momente când trec prin filtrul gândirii episodul acela, când își va lua zborul. Sunt normale aceste etape pentru fiecare dintre noi, fac partea din maturizarea și transformarea copiilor noștri. Cu ochii în lacrimi pot spune că sunt o mamă norocoasă. Când se va întâmpla asta, să plece, înseamnă că educația primită de acasă și conștiinciozitatea lui au lăsat o amprentă frumoasă în reușita lui.

Cât despre mine, voi fi o prezența constantă în viață lui. Suntem cei mai buni prieteni, iar gadgeturile din ziua de azi ne vor ajuta să ne păstrăm acea legătură, sunt sigură. Patrick pentru mine este o inspirație, iar dacă îl întrebi pe el îți va da același răspuns, în ceea ce mă privește pe mine.

Geanina Ilieș și fiul ei au fost, mereu, echipa perfectă. Sursă foto: Arhivă personală

Geanina Ilieș ar schimba unele lucruri în sistemul de învățământ românesc

După atâția ani, există vreun lucru pe care ai să-l reproșezi învățământului românesc?

Ohh, este un subiect atât de sensibil. Să ne amintim doar de perioada pandemiei care avut consecințe negative atât asupra progresului educațional al copiilor, cât și asupra sănătății emoționale a acestora. Și, mai mult, asupra siguranței lor online. Știu că soluţiile trebuiau găsite într-un timp atât de scurt. Dar să îngrădești accesul la educație pentru copiii vulnerabili, fără acces la internet sau la dispozitive care să le permită participarea online, a fost incorect pentru foarte mulți dintre copii.

Cât despre sistem… mie una mi-ar plăcea să văd că se marjează mai mult pe gândirea divergentă, pe logică, gândire critică, intuiție sau perspectivă. Gândirea șablonată, acea ancorare în rezolvări lungi și alambicate, nu cred că o să iasă atât de curând din sistemul românesc. Tehnologia ne-o ia înainte și ar trebui să venim din urmă cu o observare directă. Asta e părerea mea.

Tu ce fel de elevă ai fost? Cuminte sau rebelă?

Am fost o elevă liniștită. Cuprinsă de studiu, citeam foarte mult, însă mi-a plăcut să mă bucur de fiecare an.

Geanina Ilieș în copilărie. Sursă foto: Arhivă personală

Îți mai aduci aminte de cea mai mare năzbătie făcută la școală?

Sigur. Au fost multe. Însă cea mai haioasă știu că a fost în anii de liceu. Pentru că eram foarte obosiți, ne-a venit ideea să plecăm toți de la ultima oră. Practic să chiulim, cu mențiunea că profesoară și-a “încurcat” programul. Deci nu noi am plecat. Ea avea “orarul greșit”. Săracă femeie chiar a crezut. Era ea în fața a 30 de complici.

Geanina Ilieș, amintiri din perioada liceului: „Paradisul unde toate lucrurile imposibile devin posibile”

Ce îți mai aduci aminte din anii de liceu?

Superbi! Anii de liceu sunt cei mai frumoși ani și merită trăiți din plin. Este acel loc în care îți petreci cel mai mult timp din adolescență și te formezi ca om. Personalitatea ta se schimbă de la an la an. Asta am simțit eu. Au fost minunați și, de fiecare dată când mă revăd cu foști colegi, ne spunem același lucru. Paradisul unde toate lucrurile imposibile devin posibile. Primele iubiri, examene, emoții, râsetele și șușotelile din timpul orelor. Nu se compară cu nimic.

Arăți fantastic. Care este secretul tău? Sala, alimentația, gândirea sănătoasă?

Gena, sala, cycling, nu fac excese. Beau multă apă, nu pierd nopțile și mă trezesc la ora 5:30 în fiecare dimineață. Mai puțin în weekend. Îmi dau o pauză și încerc să dorm mai mult.

Geanina Ilieș nu a făcut niciodată excese. Sursă foto: Arhivă personală

Ai avut vreodată, în copilărie, probleme cu greutatea?

Nu am avut, sincer. Am fost un copil normal, poate ușor slăbuță, însă nimic exagerat. Am făcut sport tot timpul, încă de mică. Judo, volei. M-au disciplinat .

Geanina Ilieș spune că este pro intervenții estetice. „Atâta timp cât sunt făcute cu gust și cu măsură”

Pro sau contra operațiilor estetice?

Nu sunt împotriva lor, atâta timp cât sunt făcute cu gust și cu măsură. În țara noastră, subiectul operațiilor estetice a fost, până de curând, tabu. Cred că este tabu pentru cei care stau pe margine și comentează. Operațiile estetice nu se referă doar la înfrumusețare, ci și la corectarea unor defecte dobândite la naștere sau în urma unor accidente. Suntem privilegiați că trăim într-o perioadă în care chirurgia estetică și doctorii specialiști sunt într-o continuă dezvoltare

„Sunt o femeie cu principii care nu s-a comparat niciodată”

Cum te-ai caracteriza în primul rând, modestă sau frumoasă?

Sunt o femeie cu principii care nu s-a comparat niciodată și care a crezut în toate atuurile ei și forțele ei. Asta pot spune despre mine. Frumusețea stă în ochii privitorului, iar modestia ar trebui să ne caracterizeze pe toți.

Geanina Ilieș este un om cu principii. Sursă foto: Arhivă personală

Ești mamă, prezinți o emisiune, când mai ai timp și pentru tine? Ai vreodată două zile doar pentru sufletul tău?

Încerc, dar nu îmi iese tot timpul. Am ajuns la acea maturitate în care, atunci când organismul îmi spune că nu mai poate, îi dau o pauză. Fie ea și de stat în canapea, fără să am telefonul lângă mine. Dar cel mai mare răsfăț pentru mine este când ajung la masaj.

Geanina Ilieș își recunoaște cel mai mare defect

Care este cea mai importantă calitate a ta și cel mai mare defect?

Cred că empatia. Poate mult prea sensibilă câteodată, dar asta nu înseamnă că nu am și eu momentele mele în care sunt recalcitrantă. Mă apuc de multe lucruri și ambiția nu mă lasă să nu le duc până la capăt iar oboseala își spune cuvântul.

În tot acest timp am învățat să-mi transform defectele în calități, să fiu echilibrată, să cred că nimic nu e întâmplător în această viață. Și prin prisma acestor trăiri am devenit ceea ce sunt azi. Toți suntem ceea ce gândim până la urmă. Oameni normali care trăim, visam și iubim însă eu sunt de părere că doar un singur lucru ne diferențiază. Faptul că suntem unici.

„Mi-a părut rău, dar mi-a trecut repede”

Când te-ai îndrăgostit prima oară?

În adolescență. Pentru că aveam un poster cu David Hasselhoff pe perete, lângă orar. Și acum îl țin minte. Eram fană Baywatch. Platonic. Mi-a trecut repede. M-am mutat și, când am încercat să dau posterul jos, l-am rupt din greșeală. Mi-a părut rău, dar mi-a trecut repede (râde).

Ce știi sigur că nu ai face niciodată în viața ta?

Sunt multe lucruri. Pe lângă orice acțiune periculoasă din punct de vedere social, care se exclude de la sine, cred cu tărie că niciodată nu mă voi îndepărta de Dumnezeu!

Ce te face să razi și ce te face să plângi, cu adevărat?

Patrick.

Geanina Ilieș este o femeie asumată

Dacă ar fi să ștregi ceva din trecutul tău, la ce întâmplare ai renunța?

Nu aș șterge nimic! Și întâmplările mai puțin frumoase ne formează ca oameni. Experiențele ne învață! Și dacă aș șterge ceva sunt sigură că acel lucru ar apărea în viața mea, poate sub o altă formă.

Cum arată o zi din viața ta, acum?

Dinamică. Mă trezesc la 5:30, avem un jurnal frumos de la 9:00 la 10:30, ședințe, interviuri, întâlniri, sală.

Cum merge emisiunea?

Foarte bine! M-am integrat foarte bine, am o echipă excepțională iar eu mă simt ca peștele în apă. Îmi place foarte mult ceea ce fac și asta se resimte în toată munca noastră.

