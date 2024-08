Irina Schrotter, de 34 de ani în slujba frumuseții: „Creativitatea trebuie să fie o constanță, altfel ieși din piață imediat”. Cum și-a cunoscut soțul și ce fel de mamă este / Exclusiv

Irina Schrotter lucrează, de 34 de ani, în slujba frumuseții. Este unul dintre cei mai cunoscuți designeri vestimentari din România, dar și primul om care a deschis un salon de înfrumusețare pentru femei. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru UNICA.ro, creatoarea de modă vorbește despre pasiunea transformată în business de succes și provocările întâmpinate de-a lungul anilor. Irina Schrotter a absolvit Facultatea de Medicină cu media 9.70, dar a renunțat pentru că „era imposibil să trăiești o viață decentă cu salariul de medic din anii ‘90”.

Irina Schrotter este brand-ul românesc cunoscut pe patru continente. Inspirația și dedicarea au ghidat-o în carieră pe creatoarea de modă. În vârstă de 59 de ani, Irina Schrotter ne spune care sunt cele mai importante lucruri când vine vorba despre frumusețe și feminitate și aflăm ce nu ar face niciodată în viața ei.

În cadrul interviului oferit pentru Unica.ro, designerul face dezvăluiri neștiute și despre viața personală. Și-a cunoscut soțul, pe omul de afaceri Zaharia Schrotter, în timpul facultății și recunoaște că a fost cucerită, în primul rând, de educația și simțul umorului. Aflăm și cine cedează în familie atunci când apar discuții contradictorii, dar și cum este Irina Schrotter ca mamă. Fiul ei, Jean-Mark, locuiește în Elveția alături de soția lui, Teodora.

„Sunt o mamă exagerată și acum, când Jean-Mark are 30 de ani și e căsătorit de aproape 4 ani cu o fată minunată, Teodora, pe care o știe din clasele primare” ,declară Irina Schrotter.

„Matematica este obligatorie pentru un antreprenor”

Ai terminat cu liceu de matematică-fizică și ești una dintre cele mai cunoscute creatoare de modă din România. Cum au mers matematica cu fashion-ul împreună?

Matematica merge bine cu orice meserie pentru că îți organizează mintea, te învață să judeci și să alegi varianta corectă de rezolvare a problemelor. Pentru un antreprenor e obligatorie.

Irina Schrotter a renunțat la medicină: „Era imposibil să trăiești o viață decentă cu salariul de medic din anii ‘90”

Ai absolvit Facultatea de Medicină cu nota 9.70. De ce ai renunțat să mergi mai departe, după primul an de stagiatură?

Motive au fost mai multe. Dacă e să le ordonez ca importanță, cel mai mult a contat oportunitatea de a face o activitate pe cont propriu, fără șef, într-o perioadă în care posibilitățile erau infinite. Apoi imposibilitatea de a trăi o viață decentă cu salariul de medic din anii ‘90. Și refuzul Senatului Universității de medicină din Iași de a face stagiul la dermatologie contra cost, deci fără post alocat la finalizarea specializării.

Cum te-ai descurcat la probele practice, prima disecție? Ai rezistat?

Da, ne obișnuim cu aproape orice. Nu îmi amintesc exact cum a fost prima zi de laborator la anatomie (acolo se făceau disecțiile), dar nu cred că a fost grea. Eram pregătită psihologic și m-am adaptat repede.

Irina Schrotter a refuzat intrarea în PCR

Ai refuzat să intri în PCR și în asociația studenților comuniști. Care au fost urmările?

În anii aceia, din ’83 până în ’89, studenții care terminau anul întâi cu zece erau automat făcuți membri de partid. Am refuzat în primul rând pentru că nu îmi plăcea compania și nici atitudinea unora dintre colegii membri ai asociației studenților comuniști. În plus, eram și membră a brigăzii Seringa, o expresie a opoziției față de tot ceea ce însemna Partidul Comunist pe atunci.

Nu au fost niciun fel de urmări sau repercursiuni. Nu am avut niciun fel de probleme cu structurile securității deși eram o persoană care își spunea părerea și se exprima destul de liber. Nu prezentam niciun fel de importanță sau de pericol pentru ei. Știam care sunt liniile roșii ce nu trebuie depășite.

Irina Schrotter, primul salon pentru femei din România: „Am rămas însă, chiar dacă lumea nu prea înțelege, salon etalon”

În anul 1990 deschizi, pe lângă primul magazin și primul salon de înfrumusețare din Iași. Ce a însemnat asta, la vremea aceea?

Un etalon în România. Era cel mai mare și cel mai modern salon de înfrumusețare din România în acel moment. Există și astăzi, la o dimensiune mult redusă. Între timp sectorul s-a dezvoltat foarte mult și s-a schimbat mult și modelul de business. Acum se lucrează foarte mult la negru, nu se plătesc taxe și saloanele serioase, cu număr la poartă, se descurcă destul de greu.

Am rămas însă, chiar dacă lumea nu prea înțelege, un salon etalon. Care ține la calitate și care promovează și folosește doar produse și aparate/ tehnici încercate de mine, pe care eu le folosesc. Mi se pare important să oferi produse și servicii pe care tu însuți, ca proprietar, le utilizezi permanent. E o garanție a calității care nu cred că mai are nevoie de multe explicații.

Irina Schrotter a deschis primul salon de înfrumusețare din România. Sursă foto: Arhivă personală

Cum erau clientele atunci și cum sunt acum? Există ceva ce s-a schimbat în acești 34 de ani?

Și atunci și acum româncele sunt foarte atente la aspectul lor exterior și investesc în el. Și asta se vede pe stradă. În România vezi femei frumoase și îngrijite la fiecare pas.

Atunci, însă, femeile erau mult mai naturale, mai puțin operate și o altă deosebire este că, între timp, bărbațîi au devenit clienți fideli ai saloanelor de frumusețe. Deci evoluăm frumos și suntem atenți să ne conservăm frumusețea, tinerețea, aspectul plăcut, ceea ce e îmbucurător.

Irina Schrotter, de 34 de ani în slujba frumuseții: „Au fost perioade în care se câștiga foarte mult și ne-am obișnuit destul de rău”

Când ai avut cea mai frumoasă perioadă, profesional vorbind? Dar cea mai rea?

În acești 35 de ani am trăit o mulțime de experiențe mai mult sau mai puțin plăcute. Am ratat mult perioade în care facilitățile fiscale erau foarte mari și nu le-am înțeles sau am crezut că așa va fi mereu. Lucru care se întâmplă și astăzi. Perioade cu inflație de trei cifre, devalorizare, naționalizare a valutei, de toate.

Au fost perioade în care se câștiga foarte mult și ne-am obișnuit destul de rău. Acum lucrurile se schimbă cu o viteză foarte mare, prea mare și e din ce în ce mai complicat să fii performant pe piața liberă.

„Creativitatea trebuie să fie o constanță, altfel ieși din piață imediat”

Brandul Irina Schrotter este vândut, astăzi, pe 4 continente. Cum te face să te simți acest lucru? În ’90, când ai început, ai crezut vreodată că se va întâmpla asta?

E un efort permanent, de echipă. În industria noastră, moda, colecțiile se schimbă la 3 luni dacă nu chiar mai des și creativitatea trebuie să fie o constanță. Altfel ieși din piață imediat, mai ales pe o piață ca cea din România, în care riscul este asumat în totalitate de către producător.

Am învățat multe în acești ani. Am realizat multe pe plan profesional. Dar cel mai important, împreună cu alți colegi din lumea modei românești, de 25 de ani ne-am făcut simțită prezența atât pe scena românească cât și pe cea internațională, ca Romanian Designers.

Brandul Irina Schrotter este vândut pe 4 continente. Sursă foto: Arhivă personală

Am semnat împreună pagini importante din istoria recentă a modei românești pe podiumuri importante din lume sau în publicații, apariții editoriale care vorbesc despre profesionalismul și implicarea noastră, ca breaslă și despre talentul nostru.

Irina Schrotter dezvăluie cum a început povestea de iubire cu soțul ei: „Și atunci, și acum mi-a plăcut că era un băiat foarte deștept și cu foarte mult umor”

Îți mai aduci aminte cum l-ai cunoscut pe soțul tău, Zaharia Schrotter? Ce ai gândit atunci când l-ai văzut pentru prima dată?

Sigur, la brigada Seringa, unde eram colegi. El era pe partea de coordonare / concepție, eu pe partea artistică. Și atunci și acum mi-a plăcut că era un băiat foarte deștept și cu foarte mult umor. Educat și cu mult respect față de ceilalți.

Un om săritor, care întindea mereu o mâna de ajutor și care mai avea principii. Anii au trecut și mă bucur să constat că toate aceste calități nu doar că s-au conservat, dar s-au și cizelat foarte frumos. E un partener de viață care îmbătrânește foarte frumos. Și asta e o calitate rară.

Care este secretul pentru ca o căsătorie să dureze atât de mult, așa cum durează a voastră?

Obiectivele comune, respectul, încrederea, prietenia, siguranța că ai lângă tine un partener pe viață.

Irina Schrotter recunoaște: „Nu îmi place să mă cert, ca atare uneori tac, rareori răspund”

Când mai există neînțelegeri, care din voi cedează primul?

Eu am un obicei enervant. Dacă o discuție/problemă nu e de „viață și moarte”, iau lucrurile mai ușor. Nu le aloc o importanță foarte mare. Uneori chiar râd de nervii sau frustrările generate de fleacuri. Nu îmi place să mă cert, ca atare uneori tac, rareori răspund, dar niciodată nu escaladez un conflict sau nu întrețin un subiect cu potențial exploziv.

Pentru că nu merită și foarte puține sunt situațiile care chiar necesită sau merită un consum energetic din partea noastră. Așadar nu sunt un teren propice pentru conflicte, nici în viața personală și nici în cea profesională. Las mult de la mine și dau foarte multe șanse. Viața mi-a demonstrat până acum că nu e greșit.

„Sunt o mamă exagerată și acum, când Jean-Mark are 30 de ani”

Cum este mama Irina? Când fiul tău era mic erai genul relaxat sau te panicai repede?

Sunt o mamă exagerată și acum, când Jean-Mark are 30 de ani și e căsătorit de aproape 4 ani cu o fată minunată, Teodora, pe care o știe din clasele primare. Prioritatea mea a fost mereu el. Dar am și norocul că ceea ce am sădit dă roade și văd crescând un stejar frumos în curtea noastră.



Ce crezi că ai învățat de la Jean-Mark, în toți acești 30 de ani?

Să am răbdare. Asta e una dintre lecțiile pe care nu pot spune că le-am bifat în această viață. Dar el mă ajută să mă calmez și să nu mă împovărez cu 20 de saci dacă deja duc 19. Să mai las și pentru alții…

Irina Schrotter se declară o soacră atipică

Cum ești ca soacră, te înțelegi bine cu nora?

Atipică. Teodora e o fată minunată, cu personalitate, frumoasă, muncitoare, care îl iubește enorm pe Jean-Mark. Și pentru mine asta contează cel mai mult. Sunt un cuplu frumos care rezonează la aceleași lucruri și sunt foarte mulțumită de faptul că s-au găsit pe drumul complicat al vieții. Le sunt alături, discret, încercând să îi sprijin în voiajul complicat al vieții de cuplu.

Irina Schrotter, o soacră atipică. Sursă foto: Arhivă personală

Petrecem timp împreună, chiar mult, deși ei sunt în Elveția (Teodora face Phd la Geneva), ceea ce mă face să cred că sunt o mamă și o soacră rezonabilă. Dacă încă mă suportă, oi fi și eu simpatică din când în când!? (râde).



Ești o femeie foarte frumoasă. Crezi că asta a contat în meseria pe care ți-ai ales-o?

Mulțumesc, dar cred că sunt un om frumos… restul contează mai puțin. Încerc să fiu un om bun, să am încredere în oameni și să ajut cât pot. Cred că asta m-a ajutat în viață.

„Să nu încerce să trișeze vârsta pe care o au cu ajutorul hainelor și nici al intervențiilor estetice”

Care sunt primele trei lucruri pe care ai vrea să le știe femeile despre cum să se îmbrace și cum să fie feminine?

Să se simtă bine atunci când se uită în oglindă. Să aleagă produse care nu țin de modă, ci de stilul personal. Cel mai important este să nu încerce să trișeze vârsta pe care o au cu ajutorul hainelor și nici al intervențiilor estetice care le fac să nu se mai recunoască nici ele. Apropos, sânii mari nu mai sunt la modă.

Irina Schrotter sfătuiește femeile să fie naturale. Sursă foto: Arhivă personală

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Au fost multe! Cele mai grele, însă, țin de copil. Jean-Mark s-a adaptat greu la viața extrauterină și acela e un moment care și azi mă face să lăcrimez. În rest fleacuri, neimportante!

Care este cea mai importantă calitate a ta și cel mai mare defect?

Calitate este omenia. Defect este încrederea exagerată în bunele intenții ale oamenilor.

Ce simți că nu ai face niciodată în viața ta?

Nu aș face niciodată rău cuiva cu bună știință.

Irina Schrotter, o femeie sinceră: „Compromisurile făcute nu au depășit linia roșie a principiilor”

Ai făcut compromisuri în viață?

Da, multe! Nu am făcut un top, dar compromisurile făcute nu au depășit linia roșie a principiilor pe care mama și tata m-au învățat să le respect mereu.

Ce planuri ai în perioada următoare?

Sincer, nu știu. E o perioadă complicată din toate punctele de vedere, trebuie să fim flexibili și să ne adaptăm la incertitudinile unui viitor extrem de greu de imaginat.

Europa nu știe să accelereze în direcția tinerilor, geopolitic situația e explozivă pe prea multe planuri, America își caută direcția, Orientul mijlociu e un butoi de pulbere. Rusia, China și celalalte puteri emergente pândesc la colț. Iar noi, Europa, suntem diamantul coroanei pe care nu știm să îl apărăm. Ce contează acum e să fim sănătoși și să ne recâștigăm liniștea și pacea… nu știu dacă e neapărat un moment pentru planuri noi.

