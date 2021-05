Irina Fodor, despre pregătirile pentru Asia Express – Drumul Împăraților: „Am mari emoții!”

Noul sezon al show-ului Asia Express o va avea ca prezentatoare pe Irina Fodor, soția lui Răzvan Fodor. Irina prezintă pentru prima dată această competiție televizată și s-a declarat extrem de entuziasmată că poate lua parte la o astfel de experiență unică în viață.

Soția lui Fodor a înlocuit-o pe Gina Pistol și în show-ul culinar “Chefi la cuțite”, iar acum experiența de prezentatoare va devein și mai interesantă pentru ea.

„Credeam că o să am parte de o singură premieră anul acesta, și anume prezența de la Chefi la cuțite, dar se pare că aventura mea continuă cu producțiile cele mai îndrăgite. Am mari emoții și sper să fie totul bine. Mi-e greu să plec atâta timp de acasă, dar cumva, pe undeva, simțeam și un pic de invidie pentru Răzvan care a trăit aventura asta la maximum și eu șitam doar din povești”, a spus Irina Fodor, la X-tra Night Show, de la Antena Stars.

Prezentatoarea Asia Express 2021 a mai dezvăluit că va renunța la apelativul “simpaticilor” folosit adeasea de Gina Pistol la adresa concurenților.

„Anul acesta vom schimba «simpaticilor», vor deveni «dragii mei», expresie care cred că le va transmite că eu sunt alături de ei și că îi susțin și sunt gata oricând să ofer un umăr pe care să plângă sau o bătaie de palmă pentru când sunt victorioși”, a explicat Irina Fodor.

Frumoasa soție a lui Răzvan Fodor a mărturisit că nu se teme de provocările care o așteaptă în locurile sălbatice în care vor avea loc fimlările pentru show.

„De gândăcei nu mi-e frică, nu mi-e scârbă. Dacă am păianjeni, îi iau cu mâna și îi arunc afară, că mi-e milă să omor”, a adăugat prezentatoarea Asia Express.

Cine sunt concurenții sezonului 4 Asia Express – Drumul Împăraților

În noul sezon Asia Express, nouă perechi de vedete vor avea parte de aventura vieții lor pe Drumul Împăraților. Cursa va porni din Turcia, va continua cu Georgia, Azerbadian și alte destinații surpriză. Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele 9 perechi dornice de aventură și adrenalină.

Lidia Buble s-a declarat foarte bucuroasă de participarea la acest show.

„O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am sa fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, a declarat Lidia Buble.

Pentru familia Natanticu, Asia Express înseamnă „aventura vieții, depășirea limitelor, ieșirea din zona de confort și din ţară:))) pentru că nu am mai călătorit de când a început pandemia. Ne va pune la încercare răbdarea și anduranţa. Ne-am propus să trăim pas cu pas această experienţă unică în stilul caracteristic Natanticilor, adică cu umor.”

