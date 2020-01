Ioana Ginghină are un nou iubit, la jumătate de an după divorțul de Alexandru Papadopol

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în vara anului trecut, după 12 ani de căsnicie. Cei doi actori au împreună o fetiță, pe nume Ruxandra, în vârstă de 12 ani, care a rămas în grija mamei. După divorț, Ioana Ginghină și-a schimbat complet stilul de viață, dar și aspectul fizic, actrița punând mult mai mult accent pe felul în care arată.

Cu toate că Ioana Ginghină nu spune foarte clar dacă noul bărbat intrat în viața sa este în mod oficial iubitul său, lasă să se înțeleagă că sunt în perioada de tatonări, dar că este pregătită să dea curs unei noi povești de iubire. În plus, acesta este foarte atent cu ea și i-a fost aproape în ultimul timp. Invitată recent într-o emisiune TV, Ioana a povestit că și-a petrecut sărbătorile de iarnă cu familia, dar și cu un prieten foarte bun care locuiește în Oradea și care tinde să-i devină… iubit: „Am fost răcită, iar el a avut grijă de mine. Cu flori și cu atenție un bărbat mă poate cuceri. Este frumos să știi că ai pe cineva acolo care are grijă de tine atunci când ai nevoie. O să vedem ce va fi.” – a dezvăluit Ioana Ginghină într-o emisiune de televiziune.

Ioana Ginghină susține că divorțul de Alexandru Papadopol nu a afectat-o pe fiica lor, Ruxandra petrecându-și în continuare timpul cu ambii părinți: „Acum, petrecem amândoi timp mai de calitate cu Ruxandra. Cumva eram cine-i în casă are grijă de ea. Cred că au fost lucruri care s-au stricat în timp. Într-o zi mi-a zis Alexandru că gata, nu mai poate. Eu nu am realizat atunci. Acum mai bine de un an, cam un an şi trei luni. După mi-am dat seama că probabil undeva vina e la mijloc, erau nişte chestii care scârţâiau. Nu era o căsnicie neapărat fericită, ci una liniştită”, – a mai spus Ioana Ginghină.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro