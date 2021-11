Gina Matache, mama Deliei, a dezvăluit de curând că a avut COVID-19. Din fericire, deși a contractat virusul SARS-CoV-2, interpreta de muzică populară nu a avut o formă gravă a bolii. ,,Am avut ghinionul să mă infectez cu COVID-19. Acum sunt pe drumuri pentru analize post-COVID-19 și aștept să treacă câteva luni ca să mă pot vaccina”, a spus solista la Antena Stars.

Gina Matache, mama Deliei, a avut COVID-19. Cum se simte acum artista

„Nu am avut simptome severe, m-am internat câteva zile pentru că îmi era frică. Îmi scăzuse saturația puțin, dar nu alarmant. Apoi am venit acasă liniștită. Nu pot să spun că am fost foarte rău, nu am stat la pat. Pentru mine, primele simptome au fost ușoare, nu le-am luat în seamă, am crezut că este o simplă răceală”, a continuat.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

„A șasea și a șaptea zi au fost mai… Am făcut un test antigen înainte și a ieșit negativ. Când am văzut că simptomele sunt mai severe, am făcut un PCR și a doua zi, drept dovadă, a ieșit pozitiv. Am luat pastilele necesare și cam asta a fost”, a mai spus.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Cu ce afecțiune se confruntă încă din adolescență Oana Matache, sora Deliei

Cum se simte Gina Matache, mama Deliei, la două săptămâni de la operația de glandă tiroidă

Întrebată de simptomele de după vindecare, Gina Matache a adăugat: „Oboseala de rigoare a rămas, pentru că plămânii au fost afectați. Nici acum nu pot să spun că sunt pe roze. Mai am și o durere ușoară în spate care probabil va trece. Aștept să treacă două luni și să-mi fac o altă evaluare. Nu pot să spun că vai de mine, cât am suferit. Dacă nu știam de COVID-19, ziceam că e o răceală”.

„Știam că există tratament, doar să nu ajung la ATI, doar de asta îmi era frică. Dar dacă nu mă durea nimic, am zis că n-am ce să pățesc. Și am mers la spital chiar dacă nu eram leșinată”, a continuat. „Fetele mi-au cumpărat un concentrator să-l am acasă și cred că m-a ajutat, iar tot ce aveam nevoie scriam, iar ele îmi aduceau. Până să aflu rezultatul am stat cu nepoții mei”, a mai spus.

Gina are două fiice, Delia și Oana. Din luna mai a anului 2017, Oana este căsătorită cu Răzvan Miheț. Împreună au doi copii, o fiică și un fiu, Jessica și Bogdan, în vârstă de 3 și, respectiv, 1 an. Potrivit Ginei, Oana și copiii ei au avut COVID-19 în martie 2021.

Foto: Facebook