Gheboasă, primele declarații după a câștigat procesul cu Jandarmeria Română. Artistul urmează să primească despăgubiri, după ce a fost amendat la Untold

Gheboasă a intrat în atenția tuturor în 2023, când a urcat pe cena Untold și a cântat în fața a mii de tineri piese cu mesaje obscene. Atunci, autoritățile au decis să ia măsuri și a fost amendat de jandarmerie cu suma de 1000 lei. Artistul a dat în judecată Jandarmeria Română, iar acum a obținut câștig de cauză și urmează să primească despăgubiri.

Gheboasă a câștigat procesul cu Jandarmeria Română

Gheboasă a generat un val de reacții în vara anului 2023, când a cântat la Untold piese cu mesaje obscene. Dup scandalul izbucnit atunci, Jandarmeria Română l-a amendat pe cântăreț cu suma de 1000 lei, iar el a ales să îi dea în judecată.

„În data de 6 august a.c., ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public cu privire la concertul susținut de trapperul Gheboasă, în timpul căruia acesta a avut versuri vulgare şi rasiste, Gruparea de Jandarmi Mobilă în urma analizării informațiilor şi verificării aspectelor semnalate, în data de 8 august a.c., a fost aplicată în acest caz o sancțiune contravenționala, conform prevederilor art. 2, alin. 1) din Legea 61/1991, constând în amendă în valoare de 1.000 lei, pentru «proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea şi liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora»”, a transmis în 2023 Jandarmeria Cluj.

Acum, judecătoria Cluj-Napoca a anulat amenda primită de trapper și a dispus plata unor despăgubiri pentru acesta. Mai exact, Gheboasă, pe numele său adevărat Gabriel Gavriș, urmează să fie despăgubit cu o sumă de șapte ori mai mare decât amenda primită.

Ce despăgubiri va primi trapperul

Judecătorii din Cluj nu doar au decis să îi anuleze amenda artistului, ci au dispus ca acesta să primească despăgubiri considerabile. Gheboasă urmează să primească suma de 6.778,75 lei, sumă de reprezintă cheltuieli de judecată. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacă prin apel.

„Ora estimata: 08:00. Complet: Complet C10-NCPC. Tip soluție: Admite cererea. Soluția pe scurt: Admite plângerea contravențională formulată de petentul G. G.-E., în contradictoriu cu intimata M. A. I. – J. R. – G. D. J. M. „Ş. C.-P.” C.-N. Admite cererea de intervenţie voluntară accesorie formulată de A. E. Î. I. în interesul petentului. Anulează procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria GJCJ nr. 1001379/08.08.2023. Obligă intimata să achite petentului suma de 6.778,75 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Cluj-Napoca. Pronunţată azi, 08 ianuarie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Document: Hotarâre 25/2025 08.01.2025”, se arată în decizia instanței.

Primul mesaj al lui Gheboasă, după decizia instanței

La scurt timp după ce a aflat decizia judecătorilor din Cluj, Gheboasă a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care și-a anunțat victoria.

„Frații mei, trapperul Gheboasă oficial astăzi a câștigat procesul cu Jandarmeria de la Cluj, respectiv evenimentul de la Untold de acum un an și jumătate în care am fost denigrat, făcut cu ou și cu oțet pentru faptul că am adus cuvinte jignitoare, cuvinte obscene la adresa rromilor cu piesa care m-a și ridicat și coborât. Deci am câștigat procesul, iar pe viitor urmează numai proiecte tari. Vă mulțumesc pentru susținere pentru că au fost foarte mulți influenceri și foarte mulți oameni care m-au susținut atunci, având în vedere faptul că nu făcusem o greșeală atât de mare pentru care să fiu atât de judecat pe rețelele sociale. Vă mulțumesc! Am câștigat, frații mei!”, a spus Gheboasă pe InstaStory.

