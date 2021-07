George Burcea a primit o vilă la Eforie Sud de la un prieten influent: „Era foarte bogat”

Actorul George Burcea s-a remarcat în mai multe filme și apariții tv, printre care la show-ul „Ferma – Orășeni vs. Săteni”, de la PRO tv. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) din București, însă înainte de a ajunge să joace în peliculele și pe scenele importante de la noi, George Burcea a fost nevoit să-și câștige existența din cu totul alte meserii.

Povestea lui pare desprinsă din filmele de la Hollywood: a fost căsătorit cu artista Andreea Bălan, cu care are împreună două fetițe, însă au divorțat după câțiva ani de mariaj. S-a bazat mereu pe sprijinul prietenilor în cele mai grele momente din viața sa și a muncit pe brânci pentru a ajunge acolo unde și-a propus.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Stai să zic eu”, cu Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu, actorul a povestit o întâmplare mai puțin știută de publicul larg și anume, că a lucrat pe mare înainte de a se înscrie la Teatru.

„De Revelion, în perioada 2003-2004, eram la Botoșani și a venit un amic de-al unui prieten de-al meu, la care stăteam în apartament, foarte bogat. Era unul dintre cei mai bogați oameni din Botoșani, la acea vreme, Cătălin îl cheamă. M-a întrebat ce fac acolo și i-am spus că vreau să mă fac marinar și că vreau să ajung în Constanța. Apoi, îmi povestește că a cumpărat o casă la Eforie Sud, că nu stătea nimeni și că ar avea nevoie de cineva care să aibă grijă de casă. Câteva luni mai târziu mi-am încheiat situația la liceu, eram în clasa a XIX-a și mi-am făcut transferul la Eforie Sud, pentru clasa a X-a. Acum este unul dintre cei mai buni prieteni de-ai mei”, își amintește el.

Actorul a ajuns la Constanța și s-a mutat în vila prietenului său, cel care îi trimitea săptămânal bani sau îi cumpăra mâncarea. Pentru el, a fost o perioadă în care masa cea mai deasă era slănina.

„Am terminat liceul, m-am înscris la Facultatea de Marină și imediat după ce-am terminat facultatea am dat șpagă 1000 de dolari. La liceu, mă apropiasem de doamna mea dirigintă, a fost ca o mamă pentru mine. I-am spus că îmi doresc să devin marinar, că am fost la o agenție să pot să plec pe mare și mi-a cerut șpagă 1000 de dolari, iar dacă îi dau banii imediat, pot pleca pe mare în cinci zile. Doamna dirigintă s-a uitat la mine, s-a dus, iar în câteva minute a venit și mi-a dat banii. Era foarte bogată (…). Am plecat pe mare, am fost marinar doi ani de zile. Bunicii mei erau foarte supărați că fugisem de acasă (…)”, a mai continuat George.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube

– Articol în parteneriat cu HappyFishTV –