Simona Gherghe (44 de ani) și fiul ei, Vlad Ioan (2 ani), au COVID-19. Prezentatoarea TV și soțul ei, Răzvan Săndulescu, mai au împreună o fiică, Ana Georgiana (4 ani). Până la acest moment, Răzvan și Ana sunt negativi.

Fiul Simonei Gherghe are COVID-19. „Se simte bine”

„Mă simt un pic mai bine. Moral nu sunt foarte ok, pentru că și Vlad a luat virusul. El se simte bine, este super energic, nu pare să aibă simptome în afară de o tuse pe care o avea de la o răceală din aceasta recurentă. Sunt bucuroasă că măcar el este bine…”, a povestit jurnalista la Insta Story.

„Am o chestie. Am niște insomnii îngrozitoare. Am mai vorbit cu amici care au avut COVID-19 și mi-au zis că da, aparent este un simptom. M-am gândit că are legătură cu grija mea să nu se îmbolnăvească familia mea, cei din casă. Poate e și asta”, a continuat.

„După 2 ani în care te-ai ferit, te-ai vaccinat, ai făcut tot ce puteai să nu te îmbolnăvești și se întâmplă… Am și răgușeala asta, dar sunt convinsă că o să treacă. Cel mai tare mă dau peste cap insomniile. Nici ziua nu pot dormi. Treaba asta m-a dat complet peste cap. Zici că am băut 5 cafele. Nu iau niciun antiviral. E un tratament simptomatic, pentru gât ceva, pentru febră când am, pentru decongestionat nasul… Atât”, a completat.

„Soțul și copiii nu se pot izola, este imposibil să stai departe de ei. Sunt foarte activi, cer să stea cu mama. Sper să nu ia Ana și Răzvan, ei sunt negativi. Eu în continuare sunt pozitivă, îmi fac zilnic teste rapide”, a încheiat.

În ianuarie 2022, Simona s-a mai confruntat cu o afecțiune. „Totul a început în vacanță, când m-am trezit cu o amețeală foarte puternică. Nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. Eu sunt anemică de când mă știu și sunt, cumva, obișnuită cu amețeala, dar așa ceva nu am experimentat niciodată. Practic, nu puteam să mă țin pe picioare, nu puteam să-mi mențin echilibrul. Aveam senzație de vomă de la amețeală. De dimineață, am chemat medicul hotelului”, a povestit Simona Gherghe, potrivit Spynews.

„Mi-a făcut o perfuzie, pentru amețeală, și mi-au făcut analize de sânge. Până m-am întors în țară, au continuat aceste senzații de amețeli. Am vorbit cu medicii și m-au trimis la ORL. Mi-au spus că este foarte posibil să aibă treabă cu urechea. Otoliți, asta a fost problema. Dacă se deplasează, îți dau stările astea de vomă și amețeli”, a mai dezvăluit prezentatoarea TV în mediul online.

Otoliții sunt microcristale de carbonat de calciu plasate în ureche, responsabile cu menținerea echilibrului. Amețeala apare în momentul în care acești otoliți nu mai informează corect creierul despre poziția capului și a gâtului și nici despre mișcările acestora.

Foto: Instagram