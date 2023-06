Ernest Takacs, despre cel mai mare regret al lui: „Aveam multe întrebări” / Video

Ernest Takacs a devenit cunoscut publicului larg după participarea la emisiunea „Big Brother”. Apoi, el a început să prezinte emisiuni în care prinde în flagrant fel și fel de persoane infidele, precum „Ochii din umbră” și „În căutarea adevărului”.

Ernest a fost invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a vorbit despre regretul vieții sale, care are legătură cu tatăl lui, care a decedat în anul 2004.

Ernest Takacs, despre cel mai mare regret al lui

Tatăl lui Ernest Takacs a încetat din viață la vârsta de 59 de ani, în 2004. Dacă atunci când era mic avea o relație frumoasă cu tatăl lui, în adolescență lucrurile s-au schimbat. Bărbatul a încetat din viață în urma unui infarct, suferit în somn. Iar prezentatorul de televiziune spune că regretă că nu a petrecut mai mult timp cu el.

Întrebat de Denise Rifai, „Ce ai fi vrut să-i spui tatei înainte de culcare?”, Ernest a spus: „Că-l iubesc”.

„Nu știu ce s-a întâmplat în relația dintre mine și tata, pentru că a fost o relație foarte ok până în punctul în care am devenit adolescent. În punctul în care am devenit adolescent a devenit o relație mai rece, mai protocolară, nu neapărat din cauza mea că nu mi-aș fi dorit eu o deschidere vizavi de el. Am stat de multe ori și m-am gândit de ce tata s-a comportat așa pentru că, în copilărie, era acolo tot timpul, îmi povestea tot felul de lucruri”, a povestit Ernest Takacs.

Ernest, despre relația cu tatăl său

Ernest a dezvăluit că relația cu tatăl lui s-a răcit în adolescență și asta dn cauză că tatăl lui nu a știut cum să relaționeze cu un adolescent.

„Cred că nu a știut cum să-l gestioneze pe fiul său adolescent, adică discuțiile legate de viață intimă, cred că era un subiect destul de tabu pentru el și, din cauza asta, a ales să facă un pas înapoi și relația s-a răcit oarecum, adică m-aș fi așteptat din partea lui să avem o discuție mai așa, ca între tovarăși, ca între băieți. Aveam multe întrebări pe care a trebuit să i le adresez mamei, pentru că n-am găsit deschiderea asta la el, din păcate”, a spus prezentatorul.

„Eu le spuneam acest te iubesc alor mei de fiecare dată când vorbeam la telefon, adică nu mi-a fost niciodată rușine, indiferent că sunt singur sau sunt înconjurat de cei mai buni prieteni, mi se pare o chestiune firească”, a mai spus Ernest.

Prezentatorul, la un pas de a deveni preot

Tatăl lui Ernest a fost profesor universitar și și-a dorit să îi calce pe urme și să ocupe scaunul de la catedră. Însă el avea alte planuri șii dorințe. Inițial a vrut să devină scafandru, iar mai apoi explorator sau arheolog. Dar mamei lui i-ar fi plăcut să devină preot.

Născut într-o familie mixtă, mama ortodoxă și tatăl catolic, prezentatprul de televiziune a crescut în religia mamei.

„Mama nu s-a convertit la catolici. Mama s-a dus tot timpul la ortodocși. Tata nu a fost o fire bisericoasă. Eu la ortodocși am fost de când mă știu și așa am crescut. La vremea respectivă, pentru un tânăr care are o fire mai nonconformistă, opțiunea de a deveni preot nu era practic o opțiune. O viață mai cu castitate nu prea era de mine. Eu aveam un pic alte filme, alte dorințe de la ce voi face în următorii ani. Am zis, nu mulțumesc. Am încercat să mă scot față de mama spunând că nu am voce, nu pot să cânt”, a mărturisit Ernest Takacs.

