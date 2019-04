Emilia Clarke, imagini de pe patul de spital. Actrița a suferit mai multe operații pe creier

Actrița ce a devenit celebră datorită interpretării personajului Daenerys Targaryen din „Urzeala Tronurilor/Game of Thrones”, avea 24 de ani când un anevrism cerebral i-a pus în pericol viața. Emilia Clarke a vorbit pentru prima oară despre problemele grave de sănătate într-un editorial pentru The New Yorker.

„Chiar când toate visurile mele din copilărie păreau să devină realitate, aproape că mi-am pierdut minţile şi apoi viaţa. Nu am vorbit niciodată în public despre această poveste, dar acum este timpul“ și-a început actrița editorialul.

Clarke, în vârstă de 32 de ani, a dezvăluit faptul că abia terminase filmările la primul sezon al serialului când a început coșmarul. Aceasta a povestit că primul anevrism s-a produs în data de 11 februarie 2011, în timpul orelor de antrenament la sala de gimnastică.

Actrița a povestit că a simțit o durere puternică de cap și starea ei se înrăutățea rapid, după care a căzut în stare de inconștiență. S-a trezit la spital, unde doctorii au diagnosticat-o cu hemoragie subarahnoidă, o afecţiune gravă cauzată de sângerarea în spaţiul dintre creier şi membrana înconjurătoare.

„Am avut un anevrism, o ruptură arterială. După cum am aflat mai târziu, aproximativ o treime dintre pacienți mor imediat sau la scurt timp. Pentru pacienții care supraviețuiesc, este necesar un tratament urgent pentru a sigila anevrismul, deoarece există un risc foarte mare de sângerare secundară, adesea fatală”, a explicat vedeta.

Aceasta și-a amintit cum a decurs prima operație, dar și chinul prin care a trecut după procedura medicală. Aceasta a povestit că intervenția a fost una minim invazivă, dar s-a trezit cu dureri insuportabile de cap: „Nu ştiam unde sunt, nu vedeam bine, aveam un tub băgat pe gât, mi-era greaţă şi nu mă puteam mişca. După câteva zile mi-au spus că perioada critică trece după două săptămâni, iar dacă reuşesc să o depăşesc cu minime complicaţii, şansele mele să mă recuperez complet sunt mari. Făceam exerciţii cognitive, iar o asistentă m-a întrebat cum mă cheamă. Numele meu complet este Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke. Nu mi-am putut aminti, din gură îmi ieşeau doar cuvinte fără sens şi nu mai puteam vedea aproape deloc.”

Clarke și-a amintit că se simțea cuprinsă de disperare și că i se părea că toată viața este năruită, într-atât încât și-a dorit să fie lăsată să moară, decât să nu poată să facă ceea ce și-a dorit dintotdeauna: „Niciodată nu am simţit o asemenea frică, îmi puteam vedea viaţa şi îmi dădeam seama că nu merită să o trăieşti aşa. Sunt actor, trebuie să-mi pot aminti replicile, iar acum nu-mi pot aminti nici măcar numele. Sufeream de afazie, o consecinţă a traumei pe care creierul meu o suferise în timpul operaţiei. În cele mai rele momente, am vrut să se termine totul. I-am rugat pe medici să mă lase să mor. Munca mea, visul meu despre cum va fi viaţa mea, erau centrate pe comunicare. Fără ea, eram oricum pierdută“, a declarat Emilia Clarke.

Recent, actrița a publicat pe o rețea de socializare câteva imagini din perioada când era pe patul de spital.

It really hurts to see these pictures. She’s been through SO MUCH and she kept smiling despite everything. Words can’t describe how proud I am of this woman. The strongest, most inspirational, bravest person I know. I love you so much, Emilia Clarke. 💗 pic.twitter.com/CiPBtGzKPz

