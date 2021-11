Doinița Oancea (38 de ani) și Ionuț Ghenu (36 de ani) au format un cuplu timp de 4 ani și jumătate. După despărțirea de actriță, Ionuț a devenit iubitul Lorei (39 de ani), atunci una dintre prietenele Doiniței. Lora și Ionuț sunt împreună din anul 2014, iar în 2016 s-au logodit.

Doinița Oancea, despre Lora și Ionuț Ghenu: „Nu am nimic personal cu niciunul dintre ei”

Invitată în emisiunea „Teo Show”, Doinița Oancea a acceptat provocarea „Răspunde sau mănânci”. Actrița fie răspundea întrebărilor primite, fie mânca ceva deloc gustos. Spre exemplu, întrebată care a fost persoana din showbiz care a înjunghiat-o pe la spate, Doinița a refuzat să răspundă și a băut zeamă de varză îmbălsămată în fructe.

La ultima întrebare, însă, actrița nu a avut opțiunea de a mânca. „Vine sfârșitul lumii și poți salva un singur om. Pe cine ai salva dintre Lora și Ionuț Ghenu?”, a fost întrebarea. „În primul rând, i-aș salva pe amândoi, dacă s-ar putea, dar nu se poate”, a început Doinița.

„Atunci aș salva bărbatul, ca să ducem specia umană mai departe, nu? (…) Nu-mi place să dezgrop subiecte care nu-și mai au interesul pentru mine sub nicio formă, nu știu pentru telespectatori. Mi se pare un subiect mort și îngropat de mult timp”, a continuat.

„S-a căutat din anumite unghiuri să fiu din nou atrasă în acest subiect pe care eu l-am refuzat total. Eu am zis foarte serios. I-aș salva pe amândoi pentru că eu nu am nimic personal cu niciunul dintre ei. Să fie sănătoși, să-și trăiască viața. Nu mă mai interesează pe mine cine cum e”, a încheiat.

Anterior acestui interviu, în podcastul „Acasă la Măruță”, Lora a vorbit despre începutul relației cu Ionuț, dar și despre Doinița. În 2014, Lora a fost acuzată că l-a „furat” pe Ionuț de la „cea mai bună prietenă”, respectiv Doinița. „Nu era prietena mea. Eu am vrut să fim prietene. (…) Am fost amică, am fost prietenoasă, mi-am dorit să fiu prietenă, dar nu poți să obligi pe cineva să te placă, punct. (…) Nu exista absolut nimic (n.red.: între Lora și Ionuț, când el și Doinița erau un cuplu)”, a declarat Lora.

„Eu nu aveam cum să mă apăr, pentru că eram la Antena 1 și eram atacată la Kanal D. Legal, prin contract, eu nu aveam cum să mă apăr. Am fost măcelărită. Fiecare om reacționează la durere diferit. Ne-am mai întâlnit la vreo două evenimente. Nu (n.red.: vorbesc)”, a continuat.

„Acolo a fost o vendetă. Tot ce m-a învățat pe mine mama s-ar duce la gunoi (n.red.: dacă ar povesti cele întâmplate). Nu vreau să fiu femeia aia. Ea știe și a și spus, dar a spus prea târziu (n.red.: că nu erau cele mai bune prietene). Răul deja a fost făcut”, a completat.

„Încă e acolo o chestie care mă deranjează. Simt că mi s-a făcut o super mare nedreptate. Oamenii se înțeleg, se despart și o iau de la capăt cu alți oameni, asta e viața”, a mai spus artista.

Cum a început relația dintre Lora și Ionuț Ghenu

„N-a fost nimic la prima vedere. (…) Ionuț a fost tour managerul meu. A fost o perioadă în care nu ne-am prea înțeles. Eu sunt mai autoritară când mă grăbesc și nu aveam răbdare cu el. Era un angajat care tocmai lua contact cu lumea asta. Eu lucrasem numai cu profesioniști”, a mai povestit.

„Ionuț, nefiind sigur, punea întrebări, ceea ce e foarte sănătos, dar eu nu aveam răbdare. Am început să ne împrietenim după ce nu ne-am suportat și a vrut să-și dea demisia de câteva ori. Am avut o discuție cu el și i-am explicat ce se mai întâmpla în viața mea”, a continuat.

„Ne-am împrietenit într-un an foarte nasol, aveam două emisiuni TV și am susținut și 130 și ceva de concerte. Problemele din viață ne-au făcut să vorbim, era un fel de terapie de grup. M-am apropiat și de dansatoare și am început să ne deschidem și să ne împrietenim”, a adăugat.

