Lora, episod traumatizant cu un asistent medical: „Am fost sfătuită să las lucrurile așa”. Ce s-a întâmplat

Lora a dezvăluit un episod traumatizant din trecutul ei, în secțiunea de comentarii a unei postări făcute de cântăreața Adda. Diagnosticată cu Lyme, Adda a primit un comentariu deplasat de la o tânără care susține că este angajata unui spital, pe pagina de Facebook. Revoltată de acest lucru, Adda a făcut publică identitatea tinerei pe Instagram. Postarea a determinat-o pe Lora să povestească o experiență personală cu un asistent medical.

„Doamnă, mergeți și vă tratați de Lyme în continuare! Succes”, a fost comentariul pe care o femeie i l-a lăsat Addei pe Instagram. Mesajul a înfuriat-o pe cântăreață, care a decis să facă publică identitatea tinerei în cauză, după ce a aflat că aceasta ar lucra în sistemul de sănătate. Postarea a determinat-o pe Lora să împărtășească un episod traumatizant din trecutul ei.

„Doamne Ferește! Am pățit cu un asistent medical care opera cu un renumit chirurg estetician și care are poze cu vedete operate de acel medic. Omul, la 12 noaptea, îmi dădea hate că am salopetă mulată pe scenă. Lucra și la URGENȚĂ la un spital și le-am scris. A doua a zi m-a sunat managera și țipa la mine la telefon că omul ăla salvează vieți, mai e și preot și poate să facă ce vrea în timpul lui liber, inclusiv să hărțuiască femei online.

M-a traumatizat acel episod, mai ales că am fost și sfătuită să las lucrurile așa. Trist și frustrant. De-aia nu are lumea încredere în sistemul medical. Deși chiar avem oameni extrem de buni, sunt și mulți care nu înțeleg că ei pur și simplu nu au voie să rănească pe nimeni”, a comentat Lora, în dreptul postării Addei.

Lora a tras un semnal de alarmă după ce a fost jignită de un antrenor de fotbal

Nu este prima oară când Lora ia atitudine în fața comentariilor nepotrivite din mediul online. În noiembrie anul trecut, un bărbat, de profesie antrenor de fotbal pentru copii, i-a scris artistei: „Urâțică mai ești…”. Mesajul i-a amintit cântăreței de un incident neplăcut, în care a fost hărțuită sexual pe stradă, cu injurii și gesturi, de un grup de adolescenți.

„Dumneavoastră care lucrați cu copiii… de unde aveți acest gol în educație să intrați pe pagina unei femei și să scrieți așa ceva? Cu ce vă deranjează dacă o femeie este frumoasă sau urâtă? De ce să fiți în acel domeniu, responsabil cu educarea băieților? Am să vă fac faimos, domnule. Voi avea grijă să vă dau exemplu, pentru că, mă gândesc… asta ați vrut când ați lăsat acest mesaj pe o pagină cu peste 2 milioane de urmăritori”, a replicat Lora, la comentariul jignitor.

„Aș vrea să înțelegeți că nu este despre mine și atât.”

Lora este familiară cu hate-ul care există în mediul online. Cu toate acestea, urmăritorii ei au remarcat că a deranjat-o în mod deosebit mesajul jignitor al antrenorului de fotbal Cătălin Teodor.

„«Trigger-ul» meu…că văd destui care spun că ceva s-a declanșat în mine în urma acestui comentariu…este că am fost, pe stradă, hărțuită sexual cu injurii și gesturi de niște băieței care erau după antrenamentele de fotbal. Aveau maxim 10-12 ani. Am fost lovită cu bețe de un alt grup de băieței peste picioare când mergeam pe trotuar în fustă. Aș vrea să înțelegeți că nu este despre mine și atât. E ușor să nu faci niciun efort să înțelegi dacă ție nu ți s-a întâmplat niciodată ceva asemănător cu un astfel de abuz. Nicio femeie nu merită să îi fie frică într-o societate evoluată în care eu chiar cred că trăim”, a explicat Lora.

Cum a reacționat Cătălin Teodor

Ulterior, antrenorul Cătălin Teodor a spus că mesajul lui a fost o glumă și că și-a cerut scuze, după ce a observat că Lora s-a supărat. Deși susține că regretă situația pe care a creat-o, Cătălin consideră vorbele Lorei „exagerate și deplasate”.

„Din comentariile ei am văzut că a avut ceva probleme în trecut cu anumiți copii de la fotbal, însă nu sunt eu de vină. Pentru mine subiectul este închis. Mă consider un om serios și un antrenor pasionat de meserie. Îmi place foarte mult să antrenez copiii la fotbal și mă simt foarte bine în mijlocul lor”, a declarat Cătălin Teodor la „Star Matinal”, potrivit Spynews.ro.

„Nu am nevoie de scuze.”

„Nici scuze nu știi să-ți ceri, domnule. Spui că eu sunt exagerată și deplasată după ce îți ceri scuze? Mai bine nu mai spune nimic. Am văzut ce au scris și foștii dumitale elevi. Exact aceeași mentalitate le-ai insuflat-o. Nu am nevoie de scuze. Nu este despre mine, este despre dumneata, comportamentul, mentalitatea.. din care dai mai departe elevilor”, a fost răspunsul Lorei.

