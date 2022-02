Recent, în mediul online, Gabriela Prisăcariu (28 de ani) a dezvăluit că a „slăbit foarte tare”, deși nu și-a dorit acest lucru. Gabriela a fost nevoită să întrerupă alăptarea fiului ei, Luca Tiago (5 luni), din același motiv. Modelul formează din anul 2018 un cuplu cu prezentatorul TV Dani Oțil (41 de ani). Perechea s-a căsătorit pe 15 mai 2021.

Din ce motiv a slăbit Gabriela Prisăcariu „foarte tare”. „Am luat foarte multe pastile”

„Sunt foarte fericită că astăzi, după foarte, foarte mult timp, mă duc să reiau procedurile împotriva celulitei. Am slăbit, da. După gripă, COVID-19, ce-o fi fost, am slăbit foarte tare, deși nu am vrut, dar celulita rămâne. Procedurile acestea nu se pot face în timpul sarcinii și nici când alăptezi”, a povestit Gabriela Prisăcariu la Insta Story.

„Cum eu am fost gripată, covidată, nu știu, testul meu a ieșit negativ, al copilului pozitiv, dar m-am simțit foarte rău, sigur am avut covid. Am întrerupt alăptarea pentru că am luat foarte multe pastile, mi-a fost extrem de rău. Eu mi-aș fi propus să alăptez până la 6 luni, am reușit doar 4 și îmi pare foarte rău, dar asta este”, a mai explicat.

„Multe medicamente sunt permise în timpul alăptării. Eu m-am consultat cu medicul. Nu am făcut lucrurile de capul meu. Mi s-a zis că, dacă iau acele medicamente, nu mai pot să alăptez, este foarte simplu. Mi se pare că se pune o presiune mult prea mare pe mămici cu treaba asta cu alăptatul. Fiecare face ce consideră că este mai bine pentru ea și pentru bebelușul ei”, a completat.

„La început, toată treaba asta cu alăptatul mi s-a părut foarte grea, pentru că nu știam cât mănâncă, vine laptele prea încet, prea repede. Ei bine, acum, de când îi dau doar lapte praf, realizez ce bine era cu alăptatul. Noaptea doar mufam copilul. Acum trebuie să mă ridic, să spăl biberoanele, să le sterilizez, să pregătesc laptele, dacă mănâncă mai mult mai fac un biberon…”, a mai declarat modelul.

