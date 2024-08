Roxana Ionescu, peripeții în Toscana cu soțul, Tinu Vidaicu, și finii, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu: „Fina a filmat momentul” / Foto&Video

Roxana Ionescu a fost fotografiată într-o ipostază surprinzătoare în vacanță în Toscana. Imaginile cu fosta prezentatoare de televiziune sunt rezultatul unui efort colectiv. Soțul ei, Tinu Vidaicu, și finii lor, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, au contribuit la realizarea fotografiilor care au strâns mii de aprecieri.

Roxana Ionescu, peripeții în Toscana. Cum s-a fotografiat într-un costum de baie negru

Roxana Ionescu a publicat mai multe fotografii în constum de baie, prinsă de un coș de baschet. Ședința foto a fost realizată cu ajutor din partea soțului, antreprenorul Tinu Vidaicu, și al finilor lor, prezentatorul „Neatza cu Răzvan și Dani”, Dani Oțil, și soția lui, modelul Gabriela Prisăcariu.

Pe lângă cele două imagini, Roxana Ionescu a publicat și culisele momentului, în care Gabriela, care a filmat scena, îl încurajează pe Dani să arunce mingea de baschet în coș, creând iluzia că Roxana a marcat. În descrierea postării, Roxana le-a mulțumit tuturor celor care au contribuit la rezultatul final.

„Când nu găsești scara, dar ai chef de un slam dunk!

Mulțumiri speciale:

Soțului, care m-a ajutat să mă prind de inel.

Finu, care a aruncat bine la coș.

Fina, care a filmat momentul, chiar dacă o tenta mai mult prosecco-ul rece”, a scris Roxana Ionescu, în descrierea postării.

Citește și: Roxana Ionescu a primit un cadou unic de la soțul ei, Tinu Vidaicu: „De fiecare dată a știut să mă atingă” / Video

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu, vacanță în Toscana cu finii Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu

Cei patru se află în vacanță în Italia, de unde au publicat și câteva fotografii împreună. „Doar Toscana”, a scris Roxana Ionescu în dreptul uneia dintre postări.

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu formează un cuplu de mai bine de un deceniu. Perechea s-a căsătorit civil în februarie 2020 și religios în iunie anul următor. Tot în 2021, Roxana și Tinu le-au devenit nași lui Dani Oțil și Gabrielei Prisăcariu. Dani și Gabriela s-au căsătorit civil pe 15 mai 2021, iar religios pe 30 iulie 2023.

Citește și: Roxana Ionescu a spus cum și-a dat seama că Tinu Vidaicu este „alesul”

Cum se menține Roxana Ionescu în formă la 39 de ani

Roxana Ionescu are aceeași greutate din anul 2006, după ce a considerat că ceva nu era în regulă cu corpul ei și a slăbit. Fosta prezentatoare TV a explicat în trecut că nu a făcut decât să învețe să mănânce sănătos. În plus, Roxana are un stil de viață activ. Când nu reușește să ajungă la sală, face mișcare acasă. Totodată, dacă nu reușește să ajungă la salon, Roxanei îi place să-și facă masaj acasă cu creme anticelulitice.

„Eu mănânc la ore fixe, trei mese pe zi, puțin, cât să mă satur. Salate, supe, grătar, pește, iaurturi. Nu mănânc prăjit, dar uneori îmi fac poftele cu cartofi prăjiți, paste. Dar aceste pofte mi le fac o dată pe săptămână, la masa de prânz, de obicei sâmbăta. Mănânc și dulciuri, sunt «umană».

La sală, în mod normal, merg de trei ori pe săptămână. Anormal, n-am ajuns de câteva luni, dar compensez, pentru că sunt o persoană activă. Fac acasă exerciții, abdomene, dansez până transpir. Mai folosesc câte o cremă anticelulitică și-mi fac masaj dacă nu reușesc să ajung la salon. O cremă nu face minuni, o dietă fără sală, la fel, nu va face nimic, nici sală fără dietă, trebuie să existe un echilibru în toate”, a spus Roxana în urmă cu ceva timp, pentru revista Taifasuri.

Foto: Instagram/@iamroxanaionescu

Urmărește-ne pe Google News