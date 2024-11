Dan Oțil a ajuns pe mâinile medicului chirurg. De ce intervenție a avut nevoie prezentatorul de la „Power Couple”

Dani Oțil (44 ani) a ajuns pe mâinile medicului chirurg din cauza unei probleme de sănătate cu care se confrunta de ceva timp. Prezentatorul de la „Power Couple” a povestit pe rețelele de socializare că intervenția nu a durat mult și nici nu s-a confruntat cu dureri puternice. Mai mult, s-a întors acasă la volanul mașinii sale, la scurt timp de la operație.

Dani Oțil, pe mâinile medicilor

Dani Oțil este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de televiziune, care a reușit să cucerească publicul prin prisma carismei și a modului său de a fi. De curând, el le-a dezvăluit celor peste 631 de mii de urmăritori de pe Instagram că a ajuns în sala de operații. Acesta a explicat că operația nu a durat mult și nu a fost deloc complicată.

Într-un videoclip în care apare alături de medicul chirurg care l-a operat, Dani Oțil a povestit că și-a făcut o operație la nivelul nasului. Mai exact, i-au fost micșorate cornetele. Acesta s-a văzut nevoit să apeleze la intervenția chirurgicală din cauza faptului că nu putea respira cum trebuie, având probleme atât pe timpul nopții, cât și pe timpul zilei.

Prezentatorul de la Antena 1 a explicat că medicii i-au făcut anestezie generală și durerile după operație au fost suportabile. Mai mult, după ce a trecut efectul anesteziei, acesta s-a urcat la volanul mașinii sale și a mers acasă.

„Mi-am făcut o intervenție la nas (…) Ca să respir mai bine noaptea, dar mai ales ziua la sport (…) Am plecat cu mașina după, imediat după ce m-am trezit, m-am mai dezmeticit, am mai stat”, a povestit Dani Oțil în mediul online.

Citește și: Dani Oțil, surpriză romantică pentru soția lui, Gabriela Prisăcariu, de ziua ei. În ce destinație de vacanță a plecat cuplul

Citește și: Cum își cresc Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, fiul: „I-am spus că nu tot timpul avem bani”. Au făcut primele declarații despre al doilea copil

Prezentatorul, probleme cu stomacul din cauza supărării

Nu este pentru prima dată când Dani Oțil ajunge pe mâinile medicilor. În urmă cu ceva timp, acesta a descoperit că atunci când are parte de supărări puternice îi este afectat stomacul. Invitat în podcastul lui Damian Drăghici, prezentatorul a povestit cum a aflat că supărările se reflectă în starea sa de sănătate.

„Am trăit un episod foarte complex. O doamnă mare doctor de interne, în principiu, stomac. În perioada asta mă apucasem de curse și am avut o dezamăgire totală, mi-a crăpat motorul la prima trecere. Motor care trebuia să țină măcar un an de zile. Eu am sărit peste treaba asta și nu mi-a păsat foarte tare pentru că eram la o cursă cu hostesse, cu băieți care au pățit și ei alte lucruri și am zis: „lasă că îmi asum eu, îl repar săptămâna viitoare și vedem la următoarea”. Eu am mâncat ce a mâncat echipa mea. Eu sunt foarte puternic la mâncare, pot să combin orice cu orice, nu mi se face rău. Am ajuns la București, m-am băgat în casă și am vomitat de la nouă seara până la cinci dimineața. I-am sunat și am întrebat dacă ei au pățit ceva”, a povestit Dani Oțil.

Citește și: Andreea Bănică, momente dificile după vacanța în Dubai. Artista cere ajutorul fanilor: „Vă rog să-mi scrieți”

Citește și: Mirela Vaida, dezvăluiri incredibile despre certurile cu soțul ei: „Mă dădeam jos la semafor din mers. Nici nu îi închideam portiera!”

„M-am dus la emisiune. N-am prea rezistat. Tremuram, apoi la 10-11 m-am dus la spital. Mi-a făcut analize pe loc, mi-a pus trei întrebări și mi-a zis: „știu ce ai”. Și am zis: am helycobacter… Și zice: „Te-ai necăjit în weekend tare”. Și zic, stai, mă frate, am venit la psiholog? Și zice: zi-mi ce ai pățit în weekend. I-am zis ce am pățit cu mașina. Și zice: ai ținut în tine și nu ai zis nimănui că tu ești supărat. N-ai plâns, bănuiesc, că ești bărbat. Mi-a zis: ”Tu știi, Dani, că noi pe unde umblăm pe afară la conferințe, ni se vorbește când vine vorba de stomac și de intestine și de necazuri?”. A zis: „Stai că-ți dau ceva să nu mai vomiți””, a continuat el.

Acesta credea că i s-a făcut rău din cauza mâncării, astfel că nu i-a venit să creadă atunci când a auzit medicul că îi spune că de fapt nu are nicio problemă la stomac.

„Mi-a făcut un cocktail și m-am simțit foarte bine. Peste săptămâni am întrebat-o ce mi-a pus și mi-a zis că nu mi-a pus nimic pentru stomac. Mi-a dat ceva anti-supărare. Și a zis: „Tu la stomac nu ai aproape nimic, dar de câte ori de enervezi și ții în tine, gândește-te că o să ai o reacție din asta””, a mai mărturisit Dani Oţil, în podcastul lui Damian Drăghici.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Dani Oțil

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News