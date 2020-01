Primele declarații ale Alinei Eremia, după operația de urgență

Într-un filmuleț postat pe social media la puțin timp după operație, ea și-a anunțat fanii că a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor pentru a-și rezolva deviația de sept. Din cauza acestei afecțiuni, ea a devenit dependentă de picături de nas, pe care și le-a administrat zilnic timp de 20 de ani, după cum arată Click. Amânarea operației nu a ajutat, întrucât artista a făcut rinită cronică și alte complicații. Pentru a nu risca să își afecteze corzile vocale, s-a prezentat de urgență la medic.

„Sunt ok. Operația de deviație de sept a fost una reușită. Deși am amânat-o foarte mult timp, trebuia să o fac de acum mulți ani. Foloseam picături de nas în fiecare zi timp de 20 de ani. Se agravase, nu își mai făceau efectul. Rezultau nopți nedormite și migrene. Au apărut complicații, am făcut rinită cronică. Mi-a fost teamă, știam de metodele clasice de operație și de asta am evitat mult timp să fac asta. Tehnologia a evoluat, și acum operația e mult mai puțin agresivă. Recuperarea este mult mai rapidă, mai ușoară. Sunt multe avantaje”, a explicat Alina Eremia pe social media.

