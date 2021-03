Joi, 18 martie 2021, Lora (38 de ani) a lipsit din platoul emisiunii Vorbește Lumea din cauza unor probleme de sănătate. Următoarea zi, revenind alături de Cove (46 de ani), solista și-a detaliat simptomele. Cântăreața s-a vaccinat recent anti-COVID-19.

De ce a lipsit Lora de la „Vorbește Lumea”? „Am simțit migrene”

Miercuri, 17 martie, artista a părăsit emisiunea TV mai devreme. „Am adormit în drum spre casă. Am adormit în mașină. Am ajuns acasă, m-am descălțat, am adormit pe canapea până pe la 22:00. Pur și simplu nu puteam să mă ridic. Apoi am simțit migrene când m-am trezit, usturime a cărnii.

Nu era febră musculară, era usturime. Am făcut febră, dar sub 38 de grade, și m-am văitat ca o… (…) Sunt foarte bine. A ținut mai puțin de 24 de ore toată nebunia. Mi s-a recomandat să rămân acasă pentru că starea de ușoară amețeală s-a menținut”, a dezvăluit Lora.

În general, reacțiile adverse ale vaccinurilor de orice fel pot include: durere sau umflătură la locul injectării, oboseală, durere de cap, dureri musculare, frisoane, temperatură sau dureri articulare.

„Puteți dezvolta unele reacții adverse. Apariția acestor reacții adverse reprezintă modul de manifestare al organismului față de vaccin. Înseamnă că vaccinul funcționează, stimulează sistemul imunitar să producă anticorpii care vă vor proteja împotriva infecției cu noul tip de coronavirus.

Oamenii reacționează diferit la vaccinuri. Unii au reacții adverse minime sau deloc, dar asta nu înseamnă că este ceva în neregulă cu ei. Vaccinul funcționează, doar corpul reacționează într-un mod diferit”, se arată pe website-ul Vaccinare-covid.gov.ro.

De asemenea, reacțiile adverse apar mai frecvent în urma administrării celei de-a doua doze de vaccin. „După prima doză, vaccinul îți pregătește sistemul imunitar, iar după a doua doză corpul tău este deja pregătit să lupte cu virusul. Astfel, reactogenitatea vaccinului este mai crescută. Amintiți-vă că răspunsul organismului este un lucru bun și dovedește că vaccinul funcționează!”, mai informează Vaccinare-covid.gov.ro.

Lora vrea să devină mamă

Lora și Ionuț Ghenu sunt împreună de 4 ani. Cei doi formează o echipă și în plan profesional, bărbatul fiind managerul ei, astfel că angajamentele profesionale i-au determinat de multe ori să își schimbe prioritățile din viața privată.

Deși sunt logodiți de o bună perioadă de timp, perechea și-a amânat nunta în repetate rânduri. Cântăreața își dorește o petrecere frumoasă, dar cea mai importantă pentru ea rămâne ceremonia religioasă.

Acesta este și motivul pentru care perechea a făcut deja o logodnă la biserică, Lora întotdeauna menționând că ea și Ionuț sunt deja uniți în fața lui Dumnezeu. Artista a mai dezvăluit recent că în Ionuț a găsit partenerul alături de care se vede devenind mamă.

Întrebată dacă își dorește copii, artista a spus: „Îmi doresc foarte mult să devin mamă”. Apoi, întrebată dacă ar vrea o fetiță sau un băiețel, Lora a spus că și-ar dori și fetiță și băiețel, „dacă se poate”.

