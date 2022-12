Cuplurile anului în showbiz. Vedete care au fost săgetate de Cupidon în 2022

Anul 2022 a fost anul iubirii pentru mai multe vedete din România, dar și de peste hotare. Theo Rose, Vlad Gherman și Jennifer Lopez sunt doar câteva dintre vedetele care au spus DA iubirii și și-au început noi relații cu inimile deschise. Care sunt cuplurile anului 2022.

Cuplurile anului 2022 în România

Anul acesta a fost unul de bun augur pentru cei care își căutau marea iubire. Au lăsat în urmă fostele relații și au umplut golurile cu o nouă dragoste despre care, sper ei, să fie cea pe care au căuatt-o întotdeauna.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu

Cei doi actori s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „Adela”. Relația lor este atât de serioasă, încât se fândesc deja la căsătorie.

„Da, primesc destul de des această întrebare. Da, atât eu cât și ea, chiar ne gândim (n.r la căsătorie). Avem o vârstă. Am 30 de ani, ea are 32, nu mai suntem puști. Evident că ne gândim la o familie. Cred că avem niște rețineri…Pe de o parte ne convine că stăm în chirie, pe de altă parte nu, dar nu te poți atinge de prețuri să poți cumpăra un apartament. Noi ne bucurăm de viață în continuare, călătorim și asta cred că contează cel mai mult”, a declarat Vlad Gherman pentru Unica.ro.

Theo Rose și Anghel Damian

Theo Rose și Anghel Damian au fost surprinși în această vară, ținându-se de mână și sărutându-se pe stradă. Artista și actorul au recunoscut, mai apoi, că s-au despărțit de foștii parteneri și că acum sunt fericiți împreună. Mai mult, după doar patru luni de relație, Theo Rose și Anghel Damian au anunțat că vor deveni părinți.

„Vă pup de la filmări! E adevărat, o să avem un nepoțel…sau o nepoată. Când iese vreau să îl strigați nepoate, sau nepoată, depinde. Să fim sănătoși cu toții”, a spus Theo Rose.

„Este o perioadă din viața noastră în care suntem copleșiți de fericire și emoții. Vestea venirii unui copil este o bucurie inexprimabilă”, a afirmat și Anghel Damian.

Roxana Hulpe și Bogdan Rădulescu

Roxana Hulpe și Bogdan parte fac parte din fericitele cupluri care și-au unit destinele în anul 2022. Simpatica prezentatoare de știri urmează și ea să devină mămică.

Vedeta PRO TV și managerul de la UNTOLD au spus DA în fața ofițerului stării civile pe data dde 3 septembrie. Acum, Roxana este însărcinată în aproape 8 luni și așteaptă cu nerăbdare să își țină băiețelul în brațe.

Andreea Antonescu si Victor Vrînceanu

Andreea Antonescu a divorțat oficial de Traian Spak, iar acum formează un cuplu cu jurnliastul Victor Vrînceanu. Artista și-a luat prin surprindere fanii când a anunțat pe rețelele de socializare că, la scurt timp de când și-a început relația cu Vrînceanu, a rămas însărcinată.

„A doua minune din viața mea! Dragii mei, de ceva timp trăiesc o frumoasă poveste alături de Victor Vrînceanu. Astăzi vreau să împart cu voi această bucurie din viețile noastre! Vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care mi-ați oferit-o de-a lungul timpului și tocmai de aceea am ales să aflați direct de la mine prin intermediul paginilor personale de social media! Vă pup, vă iubesc și apreciez în avans toate mesajele și gândurile frumoase”, a scris Andreea Antonescu pe rețelele de socializare.

Cristi Minculescu și Raluca Mihail

După ce a divorțat de Rodica Minculescu, solistul a reușit să regăsească iubirea. Artistul a fost surprins alături de noua sa iubită, niemni alta decât cea care se ocupă de managementul trupei Iris, Raluca Mihail.

Potrivit Spynews, Cristi Minculescu și biuita sa petrec foarte mult timp împreună și se înțeleg foarte bine.

Cuplurile anului 2022 din străinătate

Dragostea pare să fi plutit în aer în acest an și pentru vedetele din străinătate. Unele dintre ele au ajuns în fața altarului, în timp ce altele au pășit timide într-o nouă relație în care își pun toate speranțele.

Jennifer Lopez și Ben Aflleck

La aproape 20 de ani de când au decis să pună capăt relației lor, Jennifer Lopez și Ben Affleck au demonstrat că iubirea adevărată nu se uită niciodată. Astfel, cei doi actori au decis să își mai acorde o șansă și chiar au ajuns în fața altarului.

Jennifer Lopez și Ben Affleck au avut parte de o nuntă ca în povești și au reușit chiar să își emoționeze invitații până la lacrimi cu jurămintele pe care și le-au citit în fața altarului.

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz

Fiul cel mare al lui David Beckham și Victoria Beckham s-a căsătorit, anul acesta, cu Nicola Peltz.

Brooklyn și frumoasa lui iubită s-au căsătorit pe 9 aprilie în cadrul unei ceremonii ce a avut loc la Palm Beach. Nunta lor a costat trei milioane de lire sterline. În ziua cea mare, cei doi au avut alături nu doar familiile, ci și celebrități precum Serena Williams, Eva Longoria și Gordon Ramsey.

Julio Iglesias Jr și Vivi Di Domenico

Julio Iglesias Jr și-a găsit și el fericirea în brațele frumoasei Vivi Di Domenico.

„Ne-am cunoscut în Miami, prin intermediul unor prieteni de-ai vărului meu. Am ieșit cu ei câteva luni, apoi, când am rămas singuri, mi-am făcut curaj și am invitat-o în oraș. Mi-a spus da”, a povestit el jurnaliștilor spanioli, precizând că a fost cucerit de felul de a fi al modelului.

Britney Spears și Sam Asghari

După ce timp de mai mulți ani viața nu a fost deloc ușoară pentru Britney Spears, soarele pare să fi răsărit din nou și pe strada artistei. Cântăreața și-a unit viața cu antrenorul de fitnes Sam Asghari, într-un cort amplasat în curtea casei lor.

Cei doi copii ai lui Britney Spears, Jayden James (15 ani) și Sean Preston (16 ani), pe care îi are cu Kevin Federline, nu au fost prezenți la eveniment.

Bradley Cooper și Irina Shayk

Bradley Cooper și Irina Shayk ar fi decis să își acorde și ei o a doua șansă. După ce în anul 2019 au pus capăt relației lor, actorul și modelul au lăsat la o parte neînțelegerile și au realizat că le este mai bine împreună. Mai mult, cei doi, care au o fetiță împreună, se gândesc să mai facă un copil.

