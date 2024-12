Cum s-au îmbrăcat vedetele de Ziua Națională a României. Andra, Andreea Ibacka și Monica Bîrlădeanu, strălucitoare în costume populare

Actori, cântăreți, vedete de televiziune, cu toții au transmis mesaje de Ziua Națională a României. Îmbrăcați în costume populare, celebritățile au făcut o adevărată paradă a modei în mediul online, unde s-au declarat mândri că sunt români și au transmis urări tuturor cetățenilor de 1 decembrie. Andra, Andreea Ibacka, Corina Bud, Monica Bîrlădeanu, Lavinia Petrea, Horia Brenciu sunt doar câțiva dintre cei care nu au lăsat această zi să treacă neobservată.

Vedete în costume populare

De 1 decembrie mai multe vedete au îmbrăcat portul popular și au distribuit imaginile pe rețelele de socializare. Deși duminică oamenii au fost chemați la vot, nimeni nu a uitat că această zi este una importantă din toate punctele de vedere pentru România. S-au împlinit 106 ani de la înfăptuirea Marii Uniri.

Printre celebritățile care au ales să sărbătorească 1 decembrie și în mediul online se numără Andra, Lavinia Petrea, Horia Brenciu, Andreea Ibacka, Mira, Iulia Pârlea, Iuliana Pepene și Anca Ciota.

Andra a ales să îmbrace o ie alături de o pereche de blugi negri, completându-și ținuta cu o coroniță de flori.

Andreea Ibacka a purtat și ea tot o ie albă cu detalii negre pe care a combinat-o cu o pereche de pantaloni negri, evazați, de piele.

Monica Bîrlădeanu a arătat superb într-o ie supradimensionată cu print roșu cu negru, în timp ce pe cap și-a pus o coroniță în aceeași tematică. Actrița s-a fotografiat ținând în mână un coș de răchită, pentru ca ținuta tradițională să fie completă.

Iulia Pârlea a ales o cămașă albă lejeră, peste care a pus o veste cu motive tradiționale, pe care a combinat-o cu o pereche de blugi negri.

Diana Dumitrescu a optat pentru o rochie cu motive tradiționale, în timp ce Mira a ales o cămașă cu mâneci bufante.

Corina Bud a îmbrăcat și ea un costum popular, format din ie, fustă și brâu.

Mesajele vedetelor de 1 decembrie

Alături de aceste fotografii superbe, vedetele au transmis și câteva mesaje adresate tuturor românilor.

Horia Brenciu a distribuit pe Instagram o fotografie în care apare alături de întreaga lui familie, îmbrăcați în costume populare. Artistul a transmis și un mesaj.

„România, te iubim! La mulți ani! Semnează, românii din familia Brenciu”, a scris artistul în mediul online.

Anca Ciota a ales să îndemne românii să iasă la vot.

„Dragă Românie, Azi mai mult ca oricând ai nevoie de noi. Ai nevoie să ieșim să votăm. Ai nevoie de schimbare. Nu mai vrei să fii furată, batjocorită și lăsată fără păduri, resurse și oameni… Am vrut și eu să plec de câteva ori, dar am știut ca viața mea este aici, lângă familia mea, în țara mea. Și acum, ca am și un copil, îmi doresc ca el să nu fie nevoit să te părăsească. De asta ai nevoie azi, mai mult ca oricând, să ieșim la vot”, a scris Anca Ciota pe pagina sa de Instagram.

„La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor, oriunde v-ați afla!”, a scris, la rândul ei, Andra.

„La multi ani România, la multi ani, frați români!”, este mesajul Monicăi Bîrlădeanu.

