Cum arăta Nicolai Tand de la „Asia Express 2024” în tinerețe, la începutul carierei. Cu plete și fără barbă, celebrul chef este de nerecunoscut

Este unul dintre cei mai îndrăgiți bucătari de la noi, ne bucură diminețile cu prezența la „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde prepară rețete care mai de care mai savuroase, iar seara îl urmărim show-ul competiție „Asia Express” 2024, cât își testează limitele pentru face față tuturor provocărilor care îi ies în cale. Nicolai Tand nu are nevoie de prea multe descrieri, dar este un detaliu legat de celebrul bucătar pe care, probabil, nu mulți îl știu – cum arăta în tinerețe, la începutul carierei.

Cum arăta Nicolai Tand în tinerețe, la începutul carieri

Nicolai Tand (50 de ani) și finul lui, fostul membru al trupei Ackent, Silviu Brotnei, fomrează unul dintre cuplurile de vedete care au acceptat provocarea Asia Express 2024. Celebrul chef apare și în matinalul de la Antena 1, unde gătește fel de fel de preparate delicioase și orice apariție a sa pe sticlă sau în mediul online este extrem de agreată de publicul larg, fiind un o persoană carismatică, optimistă și mereu cu zâmbetul pe buze.

Astăzi îl putem recunoște cu ușurință dacă îl vedem, dar în urmă cu mulți ani, Nicolai Tand arăta cu totul diferit. Pe pagina persoanlă de Facebook, celebrul bucătar a publicat în colecția sa de fotografii și o poză de la începutul carierei în gastronomie, pe când purta părul lung și nu avea barbă.

Nicolai Tand are o carieră în gastronomie de 30 de ani

Nicolai Tand a plecat în jurul vârstei de 20 de ani din Maramureșul natal pentru a-și vedea visul cu ochii. Până să devină un bucătar de renume care este astăzi, el a trecut prin diferite încercări și greutăți și a muncit mult.

„Niciodată nu am fugit de muncă. Mi-a plăcut munca fizică și am făcut de toate. Acum mai bine de 20 de ani, când am decis să plec din Maramureș în lumea largă pentru a câștiga un ban, am pornit de jos. Primul contact cu bucătăria s-a rezumat la vase. Înainte de Paris, am stat câteva luni în Londra. M-am angajat spălător de vase într-un restaurant. Nu cunoșteam limba, prieteni nu aveam, dar aveam un vis. Țin minte că pe vremea aceea locuiam și lucram alaturi de un alt roman, Titi, Titi al lui Oltenu” – a povestit el pe blogul personal, în 2016.

Nicolai Tand nu are doar o carieră de succes, dar și o familie superbă. S-a căsătorit cu soția sa, Monica, fost fotomodel internațional, în 2018, după 10 ani de relație și împreună au doi copii – Ilona (13 ani) și Iancu.

„Eu aduc partea bărbătească. Am o fată și fata trebuie să simtă partea unui tată puternic. Dar în proporție de 80% nevastă-mea se ocupă de educația copiilor și sunt foarte bucuros că n-o fac eu, pentru că nu e ușor. Cred că cea mai grea meserie din lume e să fii părinte”, a spus Nicolai Tand, pentru Unica.ro, despre sarcina de tată.

Nicolai și Monica Tand s-au cunoscut în Franța, unde el și-a descoperit pasiunea pentru gătit, iar ea lucra ca model la acea vreme. Monica era căsătorită cu un francez la momentul respectiv, iar Nicolai Tand tocmai divorțase de o franțuzoaică. Au mers împreună în România, ca prieteni, iar la întoarcerea în Franța, Monica și-a părăsit primul soț și a rămas cu Tand.

Tot pentru Uncia.ro, cu o altă ocazie, celebrul buctăra a dezvăluit care este secretul relației solide și de lungă durată cu frumoasa lui soție.

„Certurile! De obicei, când ne luăm ceva, ne luăm să fie diferit, ca opinii și tot. Dacă doi oameni au aceeași mentalitate, aceeași stare, cred că-s prea monotoni. O relație între doi oameni monotoni cred că nu e de cursă lungă. O relație bună e aia care e intensă, unde există contrarii, da, nu. Asta e baza, esența. Ne completăm până la urmă, despre asta este vorba”, ne-a spus Nicolai Tand, la avanpremiera „Power Couple România”.

