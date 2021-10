Cum a scăpat Iulia Albu de problema căderii părului

Iulia Albu (40 de ani) a avut probleme mari cu cădera părului din cauza stresului și a aunor probleme de sănătate. Celebrul critic de fashion a vorbit deschis în mediul online despre metodele la care a recurs pentru a-și reface pododoaba capilară. Iulia Albu spune că ani la rând s-a confruntat cu această problemă, iar soluția a venit după ce a mers să ceară ajutorul specialiștilor.

„Cred că părul este punctul meu forte în acest moment, după foarte mulți ani în care știți că am avut probleme. Nu m-am axat doar pe medicație, ci am făcut și foarte multe injecții în scalp pentru regenerarea părului. Am avut și o dietă echilibrată și am făcut sport. Am ales să fac aceste Story-uri fără extensii, fără produse, doar cu părul spălat, așa cum este el.

După cum v-am spus a fost o muncă foarte grea. Ca să ajung în punctul acesta, eu mi-am pierdut aproape jumătate de păr din cauza unor probleme de sănătate pe care le-am avut și din cauza stresului și a unui proiect. Noi am mai avut discuția despre vitamine pentru păr și unghii, nu este suficient. Am încercat foarte multe vitamine, unele foarte bune, majoritatea sunt ok dacă ai o situație cum este cazul meu. Personal trebuie să renunț și la gluten, și la lactoză”, a povestit Iulia Albu, în mediul online.

Iulia Albu, dezvăluiri surprinzătoare despre cum a trecut prin bullying

Iulia Albu a fost mereu sinceră cu privire la viața sa și și-a asumat orice decizie luată. Iulia a dezvăluit, în exclusivitate pentru Unica, că a fost victima bullying-ului în nenumărate rânduri, dar a reușit să treacă peste toate, cu bine, prin naturelțe și încrederea în sine.

„Fiind o persoană care a dărâmat destule mituri, am fost mereu concentrată pe a impune propria estetică şi propriile valori. A existat însă o lungă perioadă în care am avut parte de bullying. Cred că oricine trece prin ce am trecut eu înțelege că dintr-o asemenea situație nu poți ieși niciodată câștigător. Si este ok. Chiar şi supereroii plâng noaptea în pernă. Secretul este să ALEGI ca dintr-un anumit moment încolo vocile care te-au rănit sa devină zgomot de fundal si nimic mai mult.

Naturaleţea este şi va fi mereu apreciată. Viaţa se trăieşte în afara Instagramului. Când ajungi să traieşti însă, pe aceste platforme, lucrurile devin periculoase. Frumuseţea nu este dată de înălţime, greutate, simetrie. Frumuseţea este o simfonie unică pentru fiecare dintre noi. Asemenea unei orchestre, ea nu poate performa în lipsa dirijorului”, a spus Iulia Albu.

Foto – Facebook