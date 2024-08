Cum a petrecut Irinel Columbeanu primul Paşte la azil: „Nu îmi pare rău de nimic în viaţă”

După ce a pierdut toată averea colosală şi a ajuns să trăiască într-o chirie pe care nu şi-o mai putea permite, Irinel Columbeanu trăieşte acum într-un azil de bătrâni din Ghermăneşti de mai bine de un an. Fostul milionar a dezvăluit cum a petrecut primul Paşte la azil şi dacă mai ţine legătura cu persoanele care înainte îi erau apropiate.

Detalii despre primul Paşte al lui Irinel Columbeanu la azilul de bătrâni

Chiar dacă nu se mai face parte din rândul milionarilor de ceva timp, Irinel Columbeanu este mai liniştit ca niciodată. Fostul afacerist, în vârstă de 66 de ani, a dezvăluit pentru click.ro că nu are niciun regret şi că s-a bucurat de multe bucate la masa de Paşte.

„Nu am regrete, nu îmi pare rău de nimic în viață, nu am nicio supărare pe inima în acest moment. Anul acesta nu mi-a lipsit nimic de pe masa de Paște.”, a declarat acesta pentru Click!

Mai mult decât atât, fostul soţ al Monicăi Gabor a precizat că nu a fost singur în ziua de Paşte, având parte de multe vizite din partea persoanelor apropiate. Cât despre Oana Cojocaru, cea care i-a fost parteneră timp de trei ani, Irinel Columbeanu a recunoscut că nu s-au mai văzut, ci au păstrat legătura doar prin telefon.

„Nu am fost singur în prima zi de Paște, am fost vizitat de mai multe persoane, dar nu aș vrea să vorbesc despre asta, să spun ce și cum. Oana (fosta iubită a lui Columbeanu – Oana Cojocaru –n.r) nu a venit la mine, ne-am mai auzit la telefon, am fost și la un restaurant împreună…cam atâta”, a mai spus Irinel pentru sursa menţionată anterior.

Ce pensie are Irinel Columbeau, de fapt

Ion Cassian, patronul căminului de bătrâni unde locuieşte Irinel Columbeanu, a dezvăluit ce sumă primeşte, de fapt, fostul afacerist. Potrivit spuselor acestuia, fostul soţ al Monicăi Gabor nu a beneficiat de o majorare a pensiei la începutul anului 2024, precum au făcut-o alţi români, astfel că suma pe care o primeşte lunar nu reuşeşte să acopere nici măcar cazarea la azil.

”Nu i-au mărit pensia, Irinel Columbeanu nu a beneficiat de această majorare, de la începutul anului, ca alți români. El are în prezent până în 2.000 de lei, mai exact 1.970 de lei. Cazarea la noi costă peste 4.500 de lei. O să îl ajutăm, însă, indiferent de cât primește pensie.”, a spus Ion Cassian pentru playtech.ro

Tot patronul căminului de bătrâni a dezvăluit şi că Irinel Columbeanu încă visează că va reveni la viaţa de lux pe care avut-o, însă există mult prea multe impedimente ca această speranţă să devină realitate.

”Nu știu dacă își va mai reveni vreodată financiar, dar, în viață, nimic nu este exclus. Vila din Izvorani nu știu dacă o va mai recupera, a luat foc, totul e distrus. Nu are cum să intre acolo, e proprietatea altcuiva”, a mai spus Ion Cassian, patronul căminului de bătrâni unde locuiește Irinel Columbeanu, pentru aceeaşi sursă.

