Delia (39 de ani) și Răzvan Munteanu (44 de ani) s-au căsătorit în august 2012. Invitați în podcastul „La Mijloc”, găzduit de Codin Maticiuc și Anghel Damian, Delia și Răzvan au vorbit, printre multe altele, despre relația, dar și despre carierele lor.

Cu ce se ocupă soțul Deliei, Răzvan Munteanu

Primii bani, Răzvan i-a câștigat vânzând produse cosmetice. Ulterior, bărbatul a devenit agent imobiliar, mai târziu investind într-un club din București, club în care el și Delia s-au cunoscut în anul 2010. Răzvan este managerul Deliei, deține afaceri în domeniul imobiliar și HoReCa. Totodată, Răzvan este implicat activ în managementul casei de discuri Global Records, unde este semnată Delia, și este pasionat de domeniul criptomonedelor.

„Toate lucrurile pe care le-am făcut, businessurile, poate părea că nu au legătură. Firul roșu, elementul comun este că, dacă am știut să fac ceva, a fost pentru că am avut un produs foarte bun. Nu sunt neapărat un bun manager, vânzător sau organizator, dacă nu am un produs bun. Nu aș fi putut să fac asta dacă nu era Delia”, a declarat Răzvan în podcastul „La Mijloc”.

În august 2022, Delia și Răzvan vor aniversa 10 ani de căsnicie. „El e din alt material, e pe științe exacte. Ne completăm firesc, chiar dacă sună a clișeu. E o parte creativă, care sunt eu, și una cu calcule, el. Cel mai mult m-a ajutat faptul că am avut încredere și intuiția să îmi dau seama că el are potențial pentru așa ceva”, mai povestea Delia în 2021, în podcastul „Aproximativ discuții”, găzduit de Gojira.

„Atunci când ne-am cunoscut, el nu făcea asta. Ușor, ușor, am început să-mi dau seama că este extrem de talentat în treaba asta, în multe direcții. La un moment dat, e un haos, nu înțeleg cum poate să țină pasul cu tot ce vrea să facă. Este extrem de calm și de calculat și știe foarte multă informație, foarte multă istorie, nu există ceva să nu scrie, este incredibil. I-am zis: «Hai să fim o echipă cumva, că în tine chiar am încredere». Suntem o familie și de aici…”, a mai spus solista atunci.

Delia și soțul ei iubesc să călătorească

Solista și partenerul ei de viață iubesc vacanțele în destinații exotice și nu numai. Pasionată de călătorii, solista și-a deschis un cont de Instagram destinat exclusiv acestora, numit @delianomad. Cele mai recente fotografii publicate pe respectiva pagină sunt surprinse în Arabia Saudită.

„Nu am hartă să bifez pe unde am mers, știu, în mare, pe unde am fost, dar mai repede îți zic pe unde nu am fost. Trebuie să ajung neapărat în Islanda, pentru că sunt niște peisaje de vis și trebuie să găsim vreo 10 zile pentru aia. Să închiriem o mașină și să o luăm frumos cum trebuie. Vreau să văd multe lucruri acolo. (…) Hawai mă atrage, e tare, e mare și munte”, mai spunea Delia în trecut, în cadrul podcastului „M.C.N. Podcast”.

