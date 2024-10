Christian Sabbagh, detalii despre perioada în care a urmat un colegiu de preoţi din Liban: „În fiecare săptămână trebuia să ne spovedim. Era un chin pentru mine. Inventam povești…”

Christian Sabbagh a surprins publicul cu o mărturisire sinceră despre perioada sa de adolescență petrecută la un colegiu de preoți din Liban. Într-un interviu recent, prezentatorul de la Kanal D a povestit despre experiențele și provocările întâmpinate în acea perioadă, când viața lui era împărțită între rigorile unei instituții religioase și dorința de libertate specifică vârstei.

Christian Sabbagh a urmat un colegiu de preoţi în Liban

În anii adolescenței, Christian Sabbagh se afla într-o situație delicată. Pe fondul conflictelor armate care devastau Libanul, părinții săi au avut de ales între a-l înscrie la o școală militară, care îi putea asigura un viitor sigur, dar cu riscul de a ajunge pe front, și un colegiu religios. Temându-se de pericolele războiului, părinții lui au optat pentru colegiul de preoți, considerând că această decizie va aduce stabilitate și protecție.

„Libanul era în război, iar părinții mei trebuiau să ia o decizie dificilă. Au ales să mă înscrie la colegiul de preoți, crezând că acesta ar fi cel mai bun mod de a mă ține departe de primejdii”, a povestit Christinan Sabbagh pentru VIVA!

„Mi se părea un chin”

Una dintre cerințele obligatorii ale colegiului era spovedania săptămânală, o practică religioasă care pentru tânărul Christian Sabbagh s-a dovedit a fi mai degrabă o povară decât o eliberare. Neobișnuit cu ideea de a mărturisi „păcate” săptămânale, acesta a recunoscut că inventa povești pentru a se conforma regulilor.

„În fiecare săptămână trebuia să ne spovedim. Mi se părea un chin, pentru că nu înțelegeam ce păcate aș putea avea la acea vârstă. Așa că am început să inventez. Spuneam că am luat bani din poșeta mamei sau că am făcut alte lucruri, doar ca să pot respecta ritualul. Era obositor să tot inventez aceste povești”, a mărturisit el cu o sinceritate dezarmantă pentru sursa menţionată mai sus.

S-a adaptat cu greu în România

După perioada petrecută în Liban, Sabbagh s-a mutat în România, unde a avut de înfruntat un nou set de provocări. Sistemul educațional diferit și nivelul academic ridicat, mai ales la matematică, i-au pus mari dificultăți.

„A fost o perioadă destul de grea. De exemplu, ce se preda în clasa a noua în România era la nivelul clasei a doisprezecea în Liban. Matematica era un adevărat coșmar pentru mine. Am luat meditații intens pentru a putea recupera, iar uneori chiar mă simțeam descurajat”, a mai spus Christian Sabbagh, rememorând anii de început din România.

Pe lângă adaptarea la materiile școlare, prezentatorul a avut de înfruntat și dificultăți de limbă și mici conflicte cu colegii de clasă.

„Nu toți colegii erau prietenoși și au existat momente în care glumeam pe seama mea. Dar, încet-încet, am început să mă integrez și să mă simt parte din noua mea casă”, a mai adăugat acesta.

Chiar dacă viața în România de atunci era marcată de lipsuri și restricții, Christian Sabbagh își amintește cu drag de bunătatea și spiritul de întrajutorare al oamenilor. A fost surprins să vadă cum românii se sprijineau reciproc în momentele grele, împărțindu-și produsele alimentare raționalizate și ajutându-se unii pe alții.

„Îmi amintesc cu drag cum stăteam la coadă pentru pâine pe cartelă. Era o experiență unică pentru mine, să văd cum oamenii își împărțeau produsele între ei și cum legau prietenii chiar în acele momente de așteptare”, povestește Sabbagh.

Drumul de la colegiul de preoți la jurnalismul de investigație

Astăzi, Christian Sabbagh este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de știri din România, însă parcursul său nu a fost unul liniar. De la rigorile colegiului de preoți din Liban, unde era nevoit să-și inventeze păcate, până la viața din România, acesta a învățat lecții importante despre adaptare și perseverență.

„Privind înapoi, pot spune că acea perioadă din colegiul religios m-a format într-un anumit fel. Disciplina și rigoarea de atunci m-au pregătit, fără să-mi dau seama, pentru cariera în jurnalism. Astăzi, mă simt recunoscător pentru experiențele trăite, chiar dacă atunci mi se păreau grele”, a spus Christian Sabbagh pentru VIVA!

Sursa foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News