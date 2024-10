Ce pensie are Mihaela Tatu, după o viață de muncă: „Ți-ai plăti o chirie”. Vedeta s-a retras din televiziune și s-a reprofilat

Mihaela Tatu (61 ani) s-a retras din televiziune în urmă cu câțiva ani, alegând să facă o reconversie profesională. Vedeta a revenit în atenția publicului zilele trecute, când a fost invitată în emisiunea „La Măruță”, realizată de Cătălin Măruță, moment în care a dezvăluit și care este pensia pe care o primește de la statul român după ce a muncit o viață întreagă.

Ce pensie are Mihaela Tatu

Mihaela Tatu este una dintre cele mai îndrăgite vedete din România. Până la vârsta de 30 de ani a lucrat în domeniul contabilității într-o fabrică din Brașov, după care și-a început cariera în domeniul radiofonic. La vârsta de 40 de ani a cunoscut succesul în televiziune. Ajunsă la vârsta de 61 de ani, aceasta a ales să devină trainer în comunicare, renunțând astfel la viața publică și stabilindu-se în Oradea.

Deși a ajuns la pensie, vedeta continuă să lucreze și asta și din cauza pensiei pe care o primește de la statul român. Mihaela Tatu a dezvăluit că primește lunar suma de 3.100 lei, bani care îi ajung doar pentru plata chiriei.

„Toată lumea întreabă cum este la pensie. Nu este nici cea mai mică diferență. Am o vârstă și mi-a dat Dumnezeu sănătate ca să pot să lucrez mai departe. Cu pensia pe care o am, nu pot să trăiești. Ți-ai plăti o chirie. Am 600 de euro, 3100 de lei. Este pensia pe o viață întreagă de muncă, de la 18 ani. O chirie în Oradea. Și atunci muncești, muncești până în ultima clipă, dar nu muncești pentru că trebuie, ci o faci de plăcere. Muncești cu plăcere și cu bucurie. Mai ales învățarea, nu trebuie să renunți la a citi și a învăța. Cred că este cel mai important lucru. (…) Am stat în chirie 11 ani pentru că așa am vrut. Am trebuit să strâng bani. Nu am știut dacă rămân în Oradea”, a declarat Mihaela Tatu în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

Citește și: Ce face Mihaela Tatu când vrea să scape rapid de kilogramele nedorite: „Procesul are două ingrediente la care nu trebuie să renunți”

Citește și: Mihaela Tatu, adevăratul motiv din spatele divorțului: „Nu mi-a părut nicio clipă rău” / Video

De ce este singură vedeta

Mihaela Tatu că de o perioadă este singură, însă se simte foarte bine așa. Vedeta a fost căsătorită în trecut cu tatăl fiicei sale, de care a divorțat pe vremea când Ioana avea 14 ani. Între timp, a mai avut o relație de lungă durată care, în cele din urmă s-a încheiat.

„Cu cât trece timpul te obișnuiești tot mai mult să fii singură. E foarte greu să găsești un om care să rezoneze cu tine. Eu am descoperit despre mine că sunt însetată de cunoaștere. Când am fost tânără și am avut-o pe Ioana mică, nu am avut timp să învăț, să pictez, să cânt la un instrument, să călătoresc. Am fost căsătorită”, a afirmat ea.

Citește și: Loredana, despre dietele de slăbit: „E o chestie greșită acolo”. Dezvăluiri emoționante despre relația cu fiica ei, Elena Boncea

Citește și: Ana Baniciu și Edy Kovacs și-au botezat fiul. Primele imagini de la eveniment

Potrivit acesteia, tatăl fiicei sale s-a mutat în Spania, în timp ce fata lor a ales să locuiască în Germania.

„Tatăl Ioanei locuiește în Spania. Suntem despărțiți de mult, dar suntem foarte buni prieteni. O cresc pe Ioana de la 14 ani. Ea locuiește în Germania. După tatăl ei am mai avut un partener, iar acum sunt singură de ceva vreme. Nu mă simt singură și nu mă plictisesc. Foarte multe fete ar accepta pe oricine doar ca sa nu mai fie singure. Nu mai pot. Timpul meu este foarte prețios”, a afirmat Mihaela Tatu.

Pe de altă parte, vedeta spune că are multe prietene cu care merge la diferite cursuri, precum pictura, și cu care călătorește în întreaga lume, de fiecare dată când are ocazia.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mihaela Tatu

Sursă foto: Captură video, Facebook

Urmărește-ne pe Google News