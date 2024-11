Câți bani a primit Emil Mitrache pentru rolul „Americanu’” din „La Bloc”: „N-aș putea spune că m-am îmbogățit”

Emil Mitrache (59 ani) a dezvăluit câți bani a câștigat în perioada în care îl interpreta pe Americanu’ în serialul Pro TV „La Bloc”. Actorul s-a bucurat de un succes uriaș în timpul difuzării serialului, însă mai apoi a decis să se retragă din actorie și să se reprofileze.

Emil Mitrache a dezvăluit ce salariu avea la Pro TV

Emil Mitrache a făcut parte din distribuția serialului „La Bloc”, unde timp de 9 sezoane l-a interpretat pe Americanu’. Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” acesta a dezvăluit ce salariu avea atunci, subliniind că nu s-a îmbogățit de pe urma acestui contract, dar și-a permis să își cumpere o casă.

„N-aș putea spune că m-am îmbogățit. La cât de mult am muncit atunci, era un câștig decent. Era foarte obositor. Primeam textul în acea dimineață și învățam scenele pe loc. Cine nu a încercat niciodată, să încerce și să vedem cât cere. L-aș întreba și pe Bobonete cât ia pe rol. A fost mai bine pentru noi, că filmam și două episoade pe zi. Nu m-a îmbogățit, dar am putut să fac niște economii, eram și singur atunci, nu aveam cheltuieli cum am în ziua de astăzi cu doi copii și am putut să îmi iau și eu o casa. M-am ferit și am zis Doamne ajută că nu am făcut credit în viața asta”, a afirmat Emil Mitrache.

Timp de trei luni actorii se aflau pe platourile de filmare, chiar și câte 14 ore, fără să se plângă. De aceea, actorul spune că banii primiți nu erau pe măsura muncii depuse.

„Nu prea ne plăteau bine, era decent la cât munceam. Noi începeam la ora 9 dimineața în fiecare zi și terminam la 21.00, dar noi băgam până la 23.00, chiar 1.00 noaptea și după ne duceam acasă și la 9 dimineața să fim înapoi, trei luni, zi de zi. Cam 250 de dolari la cursul PRO TV, nu la cursul BNR, adică, puțin mai jos. Erau 250 de dolari pe episod, noi făceam două episoade pe zi și erau difuzate 4 pe săptămână”, a precizat Emil Mitrache în urmă cu un an, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Actorul s-a reprofilat

Emil Mitrache a renunțat la cariera sa în actorie, iar acum lucrează ca ghid turistic. Acesta a dezvăluit că în trecut a fost și taximetrist, dar și livrator de pizza.

„Nu e un lucru nou că m-am făcut ghid de turism. Și cum vara sunt mulți turiști străini, merg cu ei. Am avut și tururi de o zi, de câteva zile sau de câteva săptămâni, depinde. Cum am cererea, cum am tăiat-o prin țară”, a afirmat Emil Mitrache în 2023 pentru Click.

„Unde vine comanda, pentru că sunt puțini care vin la mine cu comanda și zic să le fac un tur. De obicei lucrez prin agenții de turism, prin hoteluri și sunt deja antamat. Eu doar mă duc. Merg pe Valea Prahovei sau la pe la castele. Majoritatea americanilor își antamează cu mult înainte un ghid. Totul e pregătit și nu mai ajung eu să le propun ceva anume. Sunt disperați cu Valea Prahovei și toată lumea vrea să meargă acum la Castelul Bran. Acum, în luna august, când vin toți italienii acasă, este nenorocire ce e prin țară de turiști. Mă refer pe șosea, dar și la cazare, unde este nebunie. De aceea eu aș evita Valea Prahovei în august, sunt atâtea locuri de vizitat în România”, povestea el atunci.

Deși este mulțumit cu activitatea sa actuală, Emil Mitrache spune că nu ar refuza dacă i s-ar propune să revină pe micile ecrane.

„O, dar eu sunt pregătit oricând, dacă îmi zici mâine, hai, eu merg. Acest job îmi permite, dacă mi se oferă să filmez o lună undeva, merg să filmez. Nu e ca și când merg la birou în fiecare zi”, a subliniat el.

