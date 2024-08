Carmen Grebenișan despre relația pe care o are în prezent cu fostul ei soț, Alex Militaru, și noul iubit: „Nu este sănătos pentru nimeni”

Carmen Grebenișan a divorțat în urmă cu câteva luni de Alex Militaru, iar acum influencerița și-a refăcut viața în brațele unui alt bărbat. Aceasta a dezvăluit că nu mai ține legătura cu fostul soț și a explicat ce s-a întâmplat între ei de au ajuns la separare când nimeni nu se aștepta la acest pas. Mai mult, tânăra a vorbit în premieră despre bărbatul care a reușit să o cucerească și care i-a readus zâmbetul pe buze.

Carmen Grebenișan, despre relația cu fostul soț, Alex Militaru

Carmen Grebenișan a ales să nu mai țină legătura cu Alex Militaru după ce au divorțat. Cei doi s-au întâlnit să semneze actele de divorț și atunci au schimbat câteva vorbe, dar în rest cei doi nu mai vorbesc deloc.

„Nu ținem legătura! Ne salutăm, mai povestim, mai avem chestii de împărțit. Când ne-am văzut să semnăm pentru divorț am mai povestit ce a mai făcut fiecare, dar la modul prietenesc, dar nu prieteni foarte buni. Evident, nu se poate, nu cred în treaba acesta, nu este ceva normal, nu e sănătos pentru nimeni”, a declarat Carmen Grebenișan pentru SpyNews.

De asemenea, influencerița a dezvăluit care au fost motivele separării de fostul ei soț.

„Adevărul este că nu empatizam pe anumite niveluri emoționale, să spun așa. El este într-o altă etapă a vieții, eu în alta. Probabil la început am avut interese comune, cu timpul eu mi-am schimbat puțin direcția și probabil el nu și-a schimbat-o în același ritm cu mine. Este neplăcut, însă este de înțeles. Am rămas prieteni pentru că am fost prieteni în primă fază, înainte să formăm un cuplu”, a explicat Carmen Grebenișan.

Influencerița consideră că a greșit în momentul în care și-a expus atât de mult căsnicia în spațiul public și spune că a decis ca pe viitor să nu mai facă acest lucru și să-și țină relațiile private.

Cine este noul iubit al influenceriței

De curând, Carmen Grebenișan a fost surprinsă în brațele unui alt bărbat cu care acum are o relație. Tânăra a dezvăluit cum l-a cunoscut pe actualul partener, precizând că ea a fost cea care a făcut primul pas. Infleuncerița spune că se înțelege foarte bine cu iubitul ei, chiar dacă acesta locuiește în America, iar ea în România.

„Eu sunt foarte bine, este o relație privată, nu ascunsă, dar nu vreau să fie expusă. Am învățat mai multe lucruri din relația trecută și am decis că este mai confortabil și pentru mine și pentru actualul partener să fie mai privată, pe cât se poate. Nu este nimic ascuns, dar nu o să ne vedeți foarte des în online. Noi ne cunoșteam de multă vreme, de 10-15 ani, din Cluj, dar nu am interacționat foarte mult”, a dezvăluit Carmen Grebenișan pentru Cancan.

Influencerița a povestit că iubitul ei este din Zalău, dar acum locuiește în America. Cea care a făcut primul pas în relație a fost ea și se bucură că acum a întâlnit un bărbat cu care foarte multe lucruri în comun.

„Am simțit să discut cu el despre un subiect care nu avea legătură cu relația noastră de acum și asta a dus mai departe la o comunicare mult mai apropiată. Ne-am dat seama că avem foarte multe lucruri în comun. Am ținut legătura, chiar dacă a fost la distanță o lungă perioadă de timp. El nu locuiește în România. Într-un final ne-am întâlnit și ne-am dat seama că este mai mult decât ne-am fi imaginat”, a mărturisit ea.

Carmen a precizat că nu știe în prezent dacă iubitul ei se va muta vreodată în România sau dacă va alege ea să plece în SUA și alege să lase lucrurile să meargă de la sine.

„Nu știm în momentul de față ce se întâmplă, dar nu are de gând să se mute definitiv în România. Cine s-ar muta din State în România de tot? O să plec și eu, dar nu vreau să rămân de tot acolo. Momentan o luăm pas cu pas”, a subliniat Carmen Grebenișan.

