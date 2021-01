În numărul de decembrie al revistei VIVA!, Flavia Mihășan și iubitul ei, Marius Moldovan, au dezvăluit că vor deveni părinți pentru a doua oară. Perechea mai are un fiu, Carol, în vârstă de un an.

„Ne-am dorit ca între copiii noștri să nu fie o diferență mai mare de doi ani, așa că suntem într-adevăr norocoși că s-a întâmplat cum am vrut. Atât eu, cât și Marius avem frați.

Suntem foarte apropiați de ei și am vrut ca și Carol să-și iubească frățiorul sau surioara, iar el să fie iubit la rândul lui de un frățior sau o surioară”, a declarat vedeta TV atunci pentru VIVA!.

Când va naște Flavia Mihășan? Asistenta TV mai are un băiețel

„Văd cam prin mai așa cum e să fiu din nou mămică. Deja însărcinată este foarte frumos. Știu că o să fie greu o perioadă, dar ne-am asumat. Asta ne-am dorit”, a declarat Flavia Mihășan în mediul online.

La sfârșitul anului trecut, Flavia a dezvăluit că vor avea un al doilea băiețel. „Cineva drag mi-a spus odată că leoaicele sunt mame de băieți și mare dreptate a avut, cel puțin în cazul meu! Da, vom mai mai avea un băiețel și acum că știm asta, putem spune că asta ne-am dorit de când am aflat că sunt însărcinată! ❤️”

Pe YouTube, Flavia publică regulat videoclipuri în care vorbește despre sarcina ei. „Bebe este foarte bine. Crește frumos. Se dezvoltă armonios. Se dezvoltă normal”, a dezvăluit.

„Bebe este foarte activ. Lovește. Se mișcă mai ales când sunt culcată pe o parte. (…) Burtica mea crește mult. La prima sarcină nu mi se părea că se vedea atât de tare în această săptămână (a 22-a).

În perioada asta, la sarcina cu Carol, eram turbată. Înaintea fiecărei ecografii nu puteam dormi. Aveam o stare de stres și de neliniște pentru că nu știam cum e bebe. Sunt mult mai relaxată acum”, a mai spus.

Ce probleme a întâmpinat până acum în a doua sarcină?

„La prima sarcină nu mi s-a întâmplat, dar acum am probleme cu gingiile. Îmi sângerează când mă spăl pe dinți. Într-o dimineață m-am speriat. Dimineața mă trezesc cu nasul uscat, iar până seara ajunge să-mi curgă.

Am observat și că am pielea foarte deshidratată. E și frig afară, dar mă rănesc foarte ușor la mâini. Sunt plină de bubițe și răni. Am mâncărimi pe spate și burtică. (…) Nu-mi fac griji legate de kg. N-am mai făcut sport, dar am un val de energie și voi relua antrenamentele”, a adăugat.

Flavia Mihășan și iubitul ei, Marius Moldovan, s-au cunoscut la repetițiile pentru musicalul Mamma Mia!, iar, pe 18 iunie 2019, cei doi au devenit părinții unui băiețel.

Perechea a fost discretă în privința nașterii. Informația a fost făcută publică abia după ce vedeta a fost externată din spital și băiețelul s-a acomodat în locuința cuplului.

Foto: Instagram

