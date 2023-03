Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu, în ținute identice la tribunal. Cât costă trench-ul negru purtat

Bianca Drăgușanu (41 de ani) și Claudia Pătrășcanu (43 de ani) au avut marți, 22 martie, a doua înfățișare în procesul de defăimare.

Cele două s-au prezentat la tribunalul din Constanța, dar nu au ajuns la niciun fel de înțelegere.

Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu, în ținute identice la tribunal

Bianca Drăgușanu a dat-o pe Claudia Pătrășcanu în judecată pentru defăimare, în urma unor declarații dure făcute de cântăreață. Bianca cere daune morale de 50.000 de euro. La prima înfățișare, fosta soție a lui Gabi Bădălău nu s-a prezentat.

Marți, cele două au fost surprinse în sala de judecată îmbrăcate la fel, purtând trench-uri negre și coafuri asemănătoare, cu părul prins în coc.

Se pare că trench-ul purtat de Bianca Drăgușanu ar valora undeva la 4.500 de euro, fiind o piesă din colecția brandului “The Attico”, potrivit spynews.ro.

Claudia Pătrășcanu era și ea îmbrăcată aproape identic, într-un trench negru, din piele, estimat undeva la 4 – 5 mii de euro. Dar spre deosebire de Bianca, ei i-au lipsit ochelarii de soare.

”Tot ne place asumarea. Nu vreau să mă repet. Care e problema, că noi suntem într-un post, postul mare al Paștelui.

Vă imaginați, noi creștinii suntem într-un post, acest proces s-a deschis în post al Paștelui. Încă un proces s-a mai deschis într-un post. Nu are legătură și spune multe. Nu vreau să spun mai nimic, să fiu bună, să fiu pașnică. De ce se pune presiune pe mine. De doi ani de zile, tot mi se adresează multe, am dreptul la replică.



Dumneavoastră mă știți pe mine, din 1998, de când m-am lansat eu în cariera mea în muzică și mă gândeam că sunt 21-22 de ani și cunosc. Cunosc oameni din presă sau televiziune, am avut relații firești, nimeni nu m-a arătat cu degetul, nimeni nu a vorbit urât cu nimeni”, a spus Claudia Pătrășcanu, la Antena Stars, înainte de a intra în sala de judecată.

„Eu nu am avut niciun conflict cu nimeni”

Fosta soție a lui Gabi Bădălău a atacat-o pe Bianca Drăgușanu, spunând că vedeta și-a făcut un obicei din a crea situații conflictuale.

„Cum vă explicați acest conflict? Când această persoană are conflicte de când a apărut pe TV. Ba cu X, cu Y, cu Z, dacă răsfoiți, aflați. Cum s-a nimerit tocmai acum? Ce vorbim aici? Eu nu am avut niciun conflict cu nimeni și am martori, chiar și cei de acasă. Nu am jignit pe nimeni, nu am rănit pe nimeni, am fost respectuoasă”, a mai declarat Claudia Pătrășcanu.

