Andreea Tonciu își face operații estetice de 60.000 de euro: „Vreau să stau cu doctorul 10 ore și să mă facă total. Nu vreau să mă mai recunoască telefonul”

Andreea Tonciu are planuri mari pentru noul an. Fosta concurentă de la “Bravo, ai stil!” este mai hotărâtă ca niciodată să-și facă o serie de modificări estetice și este pregătită să investească în intervențiile de înfrumusețare câteva zeci de mii de euro.

Tonciu a mărturisit în emisiunea “Teo Show”, de la Kanal D, că este gata să ajungă pe mâna medicilor esteticieni pentru că simte nevoie să-și facă schimbări majore la nivelul feței și corpului. Bruneta și-a făcut și calculele pentru operațiile pe care le va face și spune că va scoate din portofel pentru cele în jur de 60 mii de euro.

Trebuie să mă operez să-mi fac blefaroplastie, mi s-au lăsat pleoapele, dar îmi e frică de anestezie. Vreau să-mi fac mai multe intervenții, am aproape 36 de ani. Mai bine îmi face anestezie totală. Costă 50-60 de mii de euro toate intervențiile estetice pe care mi le doresc eu. Vreau să-mi fac blefaroplastie, vreau schimb mamar, vreau liposucție, vreau să-mi bag grăsime în posterior, vreau cat eyes (n.r. intervenție estetică de alungire a formei ochilor), vreau să-mi fac pomeții, cearcănele, buzele, șanțurile, gușa.

Legat de operația făcută la nivelul nasului, Andreea Tonciu a spus că a făcut-o pentru că se simțea complexată de acel aspect. În plus, ea a fost mult timp ținta ironiilor răutăcioșilor din cauza aspectului și mărimii nasului.

Începuse multă lume să mă jignească și la televizor mi se vedea mult mai mare (n.r. nasul). Eram într-o seară în oglindă, mă machiam și mă vedeam urâtă. Atunci am zis că trebuie să-mi operez nasul. Am pus mâna pe telefon și am vorbit cu medicul și i-am spus că daca nu-mi face luni programare, eu nu ma mai operez. M-am dus în Turcia și luni m-am operat, a adăugat Andreea Tonciu.