Antrenorul Laurențiu Reghecampf (45 de ani) a confirmat pentru Fanatik.ro că el și Anamaria Prodan (48 de ani) vor divorța. După informațiile apărute în presă, Andreea Lege, una dintre finele perechii, a vorbit despre relația lor.

„Da, e adevărat, divorțăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înțelegeți că este vorba despre viața noastră privată, despre copiii noștri și vă rog să ne respectați decizia. Vă mulțumesc!”, a declarat Laurențiu Reghecampf inițial.

Ulterior, antrenorul și-a modificat declarațiile. „Da, nu știu nimic despre ce a apărut în presă. Nici nu vreau să comentez pe marginea acestui subiect. Nu sunt în zonă, nu sunt în țară.

Nu știu ce să vă spun pe marginea acestor informații. De fapt, nu doresc să vorbesc momentan. Nu vă supărați, dar chiar nu e cazul să vorbesc în presă despre viața mea personală”, a spus pentru Playsport.ro.

Andreea Lege, fina Anamariei Prodan, a vorbit despre relația dintre impresară și Laurențiu Reghecampf

„Din punctul meu de vedere, nu cred că este adevărat. Nașii mei știu că se iubesc foarte mult și se respectă enorm și tocmai ce au avut nunta de cristal. Este viața lor personală, eu îi respect și îi iubesc, pentru că sunt nașii mei.

Ce fac cu viața lor este propria lor alegere, însă repet, nu cred acest lucru. Se iubesc prea mult ca să se întâmple acest lucru. Eu nu îi văzusem de aproape un an și credeți-mă că mi-era foarte dor de ei.

I-am privit foarte mult la nuntă. Nu am simțit nimic, vreo diferență, din contră. Am văzut cât erau de apropiați, cât de mult se iubesc, cum se comportă nașul cu ea”, a declarat Andreea Lege la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Nu se înțelegea că ar fi astfel de probleme din gesturile lor, de aceea sunt șocată și nu vreau să cred acest lucru”, a mai spus Andreea Lege.

Ce a declarat Anamaria Prodan

Contactată de către reporterii Spynews, Anamaria Prodan a râs și a precizat: „Se vede că suntem cel mai tare și mai puternic cuplu din țara asta”. Ulterior, pentru Click!, Anamaria a mai declarat: „Vreți să vorbim de divorț? Ok.

Laurențiu Reghecampf este soarele familiei noastre! Este bărbatul ideal, este perfect din toate punctele de vedere, este cel mai mare antrenor, este cel mai bun tată de pe pământ. Este cel mai bun soț! Mai vreți și altceva? Cam atât am avut eu să spun despre divorț!”.

La Antena Stars, impresara a mai spus: Măi, eu am un bărbat prea șmecher, care mă ține așa în mână, îmi face toate poftele, ce visez noaptea bărbatul meu îmi dă ziua. Ți se pare că eu am bărbat de lăsat? Eu am cel mai șmecher bărbat din Europa, din lume, nu din România. (…) Din punctul meu de vedere, totul e perfect”.

Perechea s-a căsătorit în luna iunie a anului 2008. Deși se cunoșteau încă din copilărie și mai formaseră un cuplu în trecut, Anamaria și Laurențiu au redevenit un cuplu în anul 2008, după ce amândoi au divorțat de foștii lor parteneri de viață.

Între anii 1998 și 2007, Anamaria a fost căsătorită cu fostul jucător de baschet Tiberiu Dumitrescu. Din mariajul cu acesta, impresarul sportiv are două fiice, Rebecca (22 de ani) și Sarah (21 de ani).

Din 1994 până în 2008, Laurențiu a fost căsătorit cu Mariana Boldea, acum Pfeiffer. Din mariajul cu aceasta, antrenorul de fotbal are un fiu, Luca (19 ani). Luca, Mariana și actualul ei partener de viață locuiesc acum în Germania. Împreună, Laurențiu și Anamaria au un fiu, Laurențiu sau Reghe Junior, în vârstă de 12 ani.

