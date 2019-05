Andreea Bănică, de nerecunoscut în Las Vegas. Look-ul adoptat pentru spectacol

Invitată să cânte în Las Vegas, Andreea Bănică a ales, pentru spectacol, un look complet diferit, care a fost foarte apreciat de fani. Unii din ei nu au putut să nu remarce, însă, că artista este foarte schimbată.

”Am ajuns din nou in SUA! La invitatia European Music Fest, astazi cant in Las Vegas! Am emotii, sa imi tineti pumnii!”, anunța Andreea Bănică pe rețelele sociale.

La scurt timp, ea le-a arătat fanilor și look-ul ales pentru spectacol. Cu părul ondulat și breton, cu un decolteu foarte adânc, Andreea a cucerit publicul din Las Vegas. Poza postată de ea pe Instagram a strâns mii și mii de aprecieri, iar fanii au copleșit-o cu laude. ”Esti foarte frumoasa Andreea !Deci WOW. Nu stiu care este schimbarea, poate bretonul, dar esti superba!”, a scris cineva. ”Esti extrem de frumoasă. … O artistă in adevăratul sens al cuvântului”, a scris un alt fan.