Andrea Bocelli a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2, dar s-a vindecat

Andrea Bocelli a dezvăluit că a fost testat pozitiv pentru COVID-19 în data de 10 martie 2020, la fel ca întreaga lui familie. Tenorul italian s-a vindecat și a mers să doneze plasmă la un spital din provincia Pisa, Italia.

Andrea Bocelli, în vârstă de 61 de ani, a povestit că a suferit de o formă ușoară de COVID-19 la începutul lunii martie, pe care a depășit-o cu bine spre finalul aceleiași luni, dar experiența i s-a părut una teribilă: „Experiența mea cu coronavirus? O tragedie. În familie, am fost cu toții infectați. Am avut febră, deși mică, am strănutat și am tușit”, a spus Andrea Bocelli, potrivit corriere.it.

„Am depășit foarte bine boala, chiar dacă, din păcate, a trebuit să anulez multe concerte și a fost o experiență proastă. A fost ca și cum am trăit un coșmar, pentru că aveam senzația că nu mai stăpânesc lucrurile. Speram să mă trezesc în orice moment. Acest virus a îngenunchiat întreaga lume și nici astăzi nu pot să-l înțeleg, pentru a metaboliza acest dezastru”, a mai adăugat Bocelli.

Artistul, soția acestuia, Veronica și doi dintre copiii lor au mers în această dimineață să doneze plasma bogată în anticorpi la centrul de colectare a sângelui din cadrul Spitalului Cisanello din Pisa, pentru a ajuta pacienții care se luptă cu virusul SARS-CoV-2.

Andrea Bocelli a mai spus că este „prea multă agitație” în ceea ce privește COVID-19 și că această atitudine era justificată la începutul crizei, dar nu acum.

Citește și: Un tigru a fost testat pozitiv pentru Covid-19. Cum a fost infectat

Mihai Bendeac, infectat cu coronavirus: „În cinci minute am avut toate simptomele”

Andrea Bocelli, concert impresionant în fața Domului din Milano

Tenorul a suținut un concert fără public, în fața Domului din Milano și în interiorul faimoasei catedrale pe 12 aprilie, de Paștele catolic. Concertul „Andrea Bocelli: Music for Hope/ Muzică pentru speranță”, care a fost urmărit de milioane de oameni online, a reprezentat un mesaj de dragoste și speranță pentru Italia și pentru întreaga lume.

„Generosul, curajosul, proactivul oraș Milano și întreaga Italie vor fi încă o dată, foarte curând, un model al victoriei, un motor al renașterii la care sperăm cu toții. Va fi o bucurie să asistăm la ea, în Dom, în timpul celebrării Paștelui, sărbătoare ce evocă misterul nașterii și al renașterii”, a transmis atunci Andrea Bocelli.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro