Anca Sigartău, noi detalii despre cum a învins cancerul în postul Crăciunului: „Nu am această frică de moarte”

Anca Sigartău și-a deschis sufletul în fața publicului și a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Diagnosticul de cancer pe care l-a primit, în urmă cu ceva timp, a fost o cumpănă majoră, dar și momentul unei adevărate revelații spirituale. Actriţa a oferit detalii despre vindecarea sa miraculoasă, petrecută în postul Crăciunului.

Cum a învins Anca Sigartău cancerul în postul Crăciunului

Anca Sigartău avea doar 27 de ani când a primit diagnosticul cumplit: cancer, cu o tumoare agresivă care creștea alarmant, în ciuda tratamentelor cu citostatice. La acel moment, era mamă a două fete mici – Sonia, de patru ani, și Teo, de aproape trei ani. Medicul de la Fundeni i-a dat vestea devastatoare că mai avea doar câteva luni de trăit.

Deși sfătuită să rămână în spital, actrița a ales să plece acasă pentru a petrece ultimele clipe alături de familie. Anca Sigarcău a decis să țină Postul Crăciunului nu pentru a se vindeca, ci pentru a se pregăti sufletește de plecare.

Pentru cancan.ro, Anca Sigartău a rememorat momentele dificile încărcate de incertitudine și suferință.

„Oh, Doamne, eu trăiesc minuni mari de tot. Am tot trăit minuni. Deci nu, faptul că ai o încercare așa de viață și de moarte, da, se poate întâmpla să gândești că a fost minune, dar minunile cu adevărat mari minuni sunt cele de fiecare zi, pe lângă care trecem și suntem în postul Crăciunului. Într-adevăr, pentru mine postul este foarte important și îl țin. Dumnezeu n-are nevoie de postul meu, dar știu că comunic mai ușor, se face curățenie acolo un pic și am mare nevoie să am această legătură cu Doamne, Doamne, mare mare nevoie”, a declarat actrița pentru cancan.ro.

Deși s-a confruntat cu o boală devastatoare, Anca Sigartău a explicat că nu a făcut un pact cu Divinitatea pentru a-i prelungi viața.

„Vă spun sincer: habar n-am dacă am avut-o, dacă n-am avut-o (n.r. referindu-se la legătura profundă cu Dumnezeu). Nici atunci nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Lucrurile vin cam tăvălug așa în viață și sunt așa cum sunt. Adică știu asta, că n-am făcut o înțelegere: auzi, Doamne, eu țin un post și tu mai îmi dai niște ani de viață?! Nu.

Eu am o relație foarte bună și cu viața și cu moartea. Și pentru mine moartea e o parte din viață. Așa am fost crescută. De mică am fost educată de către părinții mei să înțeleg că moartea este o etapă absolut normală în viața unui om și nu am această frică de moarte. Mi-e frică de mine, mi-e frică de lucrurile urâte într-adevăr. Am o relație specială pentru că știu că Dumnezeu are simțul umorului, pentru că Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată, pentru că cred că se amuză cu mine și eu cu El și dincolo de orice sunt cele mai simple și comune cuvinte: că-L iubesc. Atât. Pur și simplu.

N-am făcut o înțelegere: «Auzi, Doamne, eu țin un post și tu mai îmi dai niște ani de viață?!» Nu. Am o relație foarte bună și cu viața, și cu moartea. Pentru mine, moartea e o parte din viață”, a spus Anca Sigartău pentru sursa menţionată anterior.

Anca Sigartău, o femeie împlinită

Astăzi, Anca Sigartău se bucură din plin de viață. Este mama a trei copii adulți și bunica unei fetițe de 8 ani, un rol pe care îl adoră.

„Sonia are aproape 35 de ani, Teo aproape 33, iar băiatul meu urmează să împlinească 29 de ani. Sunt binecuvântată”, a spus actrița despre familia sa, potrivit cancan.ro

De asemenea, cariera sa continuă să o inspire. Anca Sigartău va reveni pe micile ecrane în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, unde interpretează un nou rol captivant.

„Fiecare personaj pe care îl interpretez îmi aduce satisfacții nebănuite”, a mai spus aceasta pentru sursa de mai sus.

