Anca Dumitra se pregătește de nașterea primului copil: „Tot ce îmi doresc este să vină la termen și să dăm startul a ceea ce deja cred că e o minune” / Exclusiv

Anca Dumitra numără zilele până când va deveni mamă pentru prima dată. Căsătorită cu milionarul Manfred Spendier, actrița din serialul Las Fierbinți nu a decis dacă va naște natural sau prin cezariană și încă mai discută cu medicii aceste aspecte. „Chiar nu m-am decis asupra metodei, încerc să mă documentez pe cât se poate. Pe de altă parte, nu vreau să pun niciun fel de presiune, de niciun fel”, spune Anca Dumitru, în exclusivitate, pentru Unica.ro.

Talentata actriță care poate fi văzută la Pro TV traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viață. Anca Dumitra numără zilele până când își va ține bebelușul în brațe și recunoaște că ține cont de sfaturile apropiaților în această etapă, dar spune că se va baza mai mult pe instinct atunci când copilul o să vină pe lume.

Actrița Anca Dumitra și soțul ei, Manfred Spendier, se pregătesc să devină părinți pentru prima dată

În cadrul unui interviu oferit pentru Unica.ro, actrița povestește cum și-a cunoscut soțul, pe omul de afaceri Manfred Spendier, și cum a reușit să o cucerească. Aflăm de la ea și cum a primit rolul Geaninei din serialul Las Fierbinți și cât este de fericită atunci când este oprită pe stradă pentru poze și autografe. „N-are cum să nu mă bucure când cineva nu îmi spune pe numele meu real și se adresează cu numele personajului meu, care e în casa telespectatorului de atâția ani”, spune actrița. Despre rolul la care visează, despre calități, defecte și aspirații aflați mai multe de la Anca Dumitra!

„E destul de relativ cât de curând voi naște”

Mai ai puțin și vei naște. Cum te simți, ai o sarcină ușoară?

E destul de relativ cât de curând voi naște. Tot ce îmi doresc este să vină la termen, cum s-ar spune. Să dea Dumnezeu să fie totul bine! Să fim sănătoși, să fim voioși și să dăm startul a ceea ce deja cred că e o minune.

Am avut o sarcină ușoară. Chiar dacă primul trimestru a fost mai dificil, comparativ cu al doilea, cel puțin. Am avut grețuri, nu au fost matinale neapărat, asta a fost suprinzător, că știam de grețurile matinale, la mine au fost în a doua parte a zilei. Dar acum, uitându-mă așa înapoi, cel puțin până acum, Doamne ajută, a fost foarte bine.

Vei face cezariană sau ai decis să naști normal?

Chiar nu m-am decis asupra metodei, încerc să mă documentez pe cât se poate. Pe de altă parte, nu vreau să pun niciun fel de presiune, de niciun fel. Știu că lucrurile și viața în sine sunt surprinzătoare și, de cele mai multe ori, când te decizi asupra unui lucru, se prea poate să nu fie așa. Depinde de foarte mulți factori și atunci e din aproape-n aproape. Asta am fost sfătuită și de către medicul meu.

Anca Dumitra: „Sper să am capacitatea și înțelepciunea să înțeleg instinctual ce am de făcut”

Ai citit mult despre perioada care va urma sau ești genul care va acționa din instinct?

Nu știu dacă vreodată poți să citești suficient despre orice în viața asta, încât să te simți pregătit. Cred că întotdeauna e loc de mai bine, repet, în orice, darămite într-un domeniu pe care nu îl stăpânești deloc, nu îl cunoști deloc. Sper să am capacitatea și înțelepciunea să înțeleg instinctual ce am de făcut.

Asculți ce te sfătuiește lumea sau te descurci singură?

O să ascult și ce mă sfătuiește lumea. Cred că până la urmă, tot ca tine trebuie să faci, tot harta ta o ai, dar e bine să vezi mai multe rute, ca să poți să ți-o alegi pe a ta.

Anca Dumitra vorbește despre soțul ei, Manfred Spendier

Îți mai aduci aminte cum l-ai cunoscut pe soțul tău, Manfred Spendier? Ce ai gândit atunci când l-ai văzut prima dată?

L-am cunoscut printr-un coleg de muncă și mi s-a părut un om cu foarte mult bun simț, asta a fost prima impresie.

Anca Dumitra și soțul ei, Manfred Spendier. Sursă foto: Arhivă personală

Cât de mult i-a luat să te cucerească?

Suficient… dar s-a descurcat într-atât cât să mă cucerească. Și uite-ne ajunși aici!

Care este cea mai mare calitate a soțului tău?

Este foarte determinat. Nu se lasă niciodată când se apucă de un lucru. Știi vorba aceea, „poți muta munții din loc”? De cele mai multe ori, observându-l, i-a reușit. Are o determinare de fier.

Anca Dumitra, despre rolul jucat în Las Fierbinți: „Eu cumva o cresc pe Geanina, o dezvolt”

Geanina din Las Fierbinți, personajul care te-a făcut, cu adevărat, cunoscută. Cât din Geanina se află, cu adevărat, în Anca?

Nu știu. Au trecut într-adevăr foarte mulți ani și tot creștem așa împreună. Eu cumva o cresc pe Geanina, o dezvolt, sper cât mai armonios și spre deliciul telespectatorilor. Întotdeauna am spus, dacă tot universul fierbințean îți trezește un zâmbet și o emoție caldă și bună, eu simt că mi-a făcut datoria.

Anca Dumitra o joacă pe Geanina în Las Fierbinți. Sursă foto: Arhivă personală

Când ai primit personajul, cât de mult a durat până ai reușit să-l „citești”?

Să știi că aici a funcționat instinctul. N-am făcut studiu de caz, am mers pe instinct și bine am făcut pentru că am luat castingul și uite unde am ajuns!

„Cred că cei mai importanți sunt oamenii care au creat acele momente”

Îți mai aduci aminte o întâmplare de neuitat, de la filmări?

Sunt foarte multe în atâția an! De la o cădere cu bicicleta și într-o vervă și bucurie de început de prim sezon, la o secvență lungă și foarte grea, unde am fost martora doamnei Stela Popescu. Bucuria majoră de a fi alături de dumneaiei, vorbele pe care le-a spus… Sunt foarte, foarte multe momente de tot felul, dar cred că cei mai importanți sunt oamenii care au creat acele momente.

Cum te simți când lumea te recunoaste pe stradă, când vine la tine pentru poze și autografe?

Sunt bucuroasă, cum să nu fiu? Recunoașterea publicului este cea mai important. Este dovada clară că, pe cât putem și pe cât știm și credem, ne facem treaba bine. Atunci oamenii ne privesc cu drag, ne îmbrățișează cu iubire, cum să nu fii fericit când se bucură că te văd? Nu contenesc să mă bucur.

Știu că au mai existat întrebări dacă mă deranjează că mi se spune Geaninuța. Tot timpul am spus că, atât timp cât este bucuria și bunul simț la mijloc, n-are cum să nu mă bucure când cineva nu îmi spune pe numele meu real și se adresează cu numele personajului meu, care e în casa telespectatorului de atâția ani.

Anca Dumitra, amintiri din copiărie: „Tot ce știu despre mine e că voiam să mă fac actriță”

Ai făcut 4 ani de balet. De ce ai renunțat?

Acum, sincer, nu mai știu exact dacă au fost 2 sau 3 sau 4. Am fost o perioadă la balet, însă eram destul de micuță. Nu pot să zic de ce am renunțat, că nu a fost o chestie conștientă.

Nu țin minte să mă fi dus eu pentru că voiam să mă fac balerină și apoi am zis că nu mă mai fac balerină. Tot ce știu despre mine ca o acțiune conștientă, de când eram mic copil, e că voiam să mă fac actriță. Se prea poate ca baletul să-i fi sunat bine maică-mii și atunci de-asta să fi ajuns acolo. Însă, nu m-am visat niciodată vreo balerină, dar dintotdeauna m-am visat actriță.

Anca Dumitra și-a dorit, din copilărie, să devină actriță. Sursă foto: Arhivă personală

Anca Dumitra își aduce aminte cine a susținut-o la debut

Îți mai aduci aminte cum te-ai simțit la debut? Te-ai impiedicat, ai uitat textul?

Mi-aduc aminte că am avut parte de un debut foarte frumos, foarte important, cu o distribuție de excepție într-un teatru în care ulterior m-am angajat. Am avut norocul și bafta să existe un concurs câțiva ani mai târziu și să-l și iau.

Am debutat în 2013, cu personajul Nina din „Pescărușul” în regia lui Claudiu Goga la Teatrul de Comedie, repet, cu o distribuție de vis: Ștefan Bănică Jr., Emilia Popescu, Carmen Tănase, Vladimir Găitan, Mirela Oprișor, Dragoș Huluba. A fost senzațional. M-am simțit privilegiată, am fost și încă sunt și voi rămâne profund recunoscătoare pentru acea experiență minunată, pentru emoțiile cu care m-au primit și m-au susținut cu toții din prima zi.

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Îmi plăcea să mă joc, îmi plăcea să câștig, să râd, cam ce îmi place și acum!

Când aveai nevoie de sfaturi la cine te duceai, la mama sau la tata?

La mama. Și în continuare: la mama! Dar nu-l excludem nici pe tata (râde).

Anca Dumitra, alături de tatăl ei. Sursă foto: Arhivă personală

„Am luat premiul I și n-a venit bicicleta, și-am mai luat premiul I și tot n-a venit bicicleta”

Ai fost premiantă? Ce-ți mai amintești din perioada școlii?

Mi-au promis ai mei că, dacă iau premiul I, îmi vor lua o bicicletă. Și-am luat premiul I și n-a venit bicicleta, și-am mai luat premiul I și tot n-a venit bicicleta. Dar nu pentru că nu și-ar fi dorit, ci întotdeauna prioritățile erau un pic altele, financiar vorbind.

Altminteri prioritatea de-a bucura copilul a fost dintotdeauna, însă trebuia să îți gândești și un buget de așa natură încât să te descurci. Dar, atunci mă gândeam așa: “Hm, dar de ce nu? Dar de ce alții? Dar de ce nu am?”. Acum mi se pare funny.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

A fost un moment mai greu când aveam 12 ani, s-a întâmplat un incident în familie și a fost destul de serios, cu un puternic impact emoțional. Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să merg mai departe.

Anca Dumitra recunoaște: „Am prea multă încredere în oameni”

Care este cea mai importanta calitate a ta și cel mai mare defect?

Nu prea știu să vorbesc despre mine, dar o să încerc. O să încep cu defectul: am prea multă încredere în oameni, aș numi-o un soi de naivitate profundă. Poate fi un mare defect în anumite situații de viață. O calitate important e că mi-ar plăcea să fiu un om bun, nu știu în ce măsură am această calitate sau nu, dar mă străduiesc pe cât pot.

Când te-ai îndrăgostit prima oară?

La cinci ani! M-am îndrăgostit timpuriu, haha! De colegul de grădiniță.

Ești selectivă atunci când îți alegi rolurile?

Pot spune că sunt selectivă, da. Întotdeauna am spus, îmi doresc lucruri esențiale, de calitate. Calitativ și nu cantitativ.

Rolul la care visează Anca Dumitra

Există vreun personaj pe care ți-ai dori să-l joci și nu ai apucat până acum?

Foarte mult îmi place Desdemona din Otello. Deci dacă cineva vrea să monteze un Othello clasic, frumos, pot să mă prezint pentru un casting, în ceea privește personajul Desdemona ( râde). Mi-a plăcut la nebunie să citesc și să îmi imaginez ce ar putea fi.

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

N-aș vrea să fac rău. Intenționat nici atât și nici deliberat sau printr-o conjunctură în care nu aș putea fi conștientă aupra acțiunii. Mi-ar plăcea să mențin acea calitate de care vorbeam, la care lucrez.

Când ai dezamăgit cel mai tare și de ce?

Nu știu când am dezamăgit. Asta pot spune oamenii din jur, sper ca dezamăgirea să nu fi fost profundă. Să fi fost, poate, dacă a fost, bineînțeles, una conjuncturală, episodică, minoră.

Ce greșeală nu ai mai repeta dacă ai fi, din nou, la începutul carierei?

Nu regret nimic și până acum, cel puțin, nu e vreo greșeală majoră pe care să o conștientizez de așa natură încât să vreau să nu fi existat.

