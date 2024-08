Alessandra, cerută în căsătorie: „Te-aș alege de încă 200 de ori”. Theo Rose a filmat momentul / Video

Alessandra, prietena și colega de scenă a lui Theo Rose, s-a logodit cu iubitul ei, Sebastian Bratu. Momentul emoționant a fost filmat de îndrăgita artistă, ea fiind și cea care i-a luat măsura prietenei sale pentru inelul de logodnă. Clipul a fost distribuit apoi pe rețelele de socializare, alături de un mesaj de iubire ce a ajuns la inimile a mii de oameni.

Alessandra s-a logodit cu iubitul ei, Sebastian Bratu

Alessandra, care a devenit cunoscută în momentul în care a urcat pe scenă alături de Theo Rose, a fost cerută de soție de iubitul ei, Sebi Bratu. Tânăra a fost luată prin surprindere chiar de ziua de naștere a partenerului ei, care, imediat după ce a suflat în lumânările de pe tort, a scos inelul de logodnă din buzunar și s-a așezat într-un genunchi.

Cei doi au trecut prin momente de panică timp de câteva secunde, întrucât inelul părea că nu se potrivește. Bărbatul și-a pus pumnii la gură, în timp ce Theo Rose a excalamat: „Te bat că am luat măsura bună!”.

Însă, Alessandra a reușit să își pună inelul pe deget, iar toată lumea a aplaudat, fericită, pentru cuplul care a decis să facă următorul pas în relația lor.

Artista a împărtășit și un mesaj de iubire pe pagina ei de Instagram.

„Ești bun, ești sensibil, ești diferit și te iubesc. Știți că se spune că poți simți cea mai mare iubire atunci când vine. Eu am știut și te-am iubit din prima clipă. Noi ne potrivim, cu bune și cu rele. Te-aș alege de încă 200 de ori și n-aș regretă. Aseară am spus DA și astăzi sunt „logonica”. A fost exact cum am visat, lângă familiile noastre și prietenii noștri care ne-au devenit familie și nu ne trebuie mulți, sunt prea buni ăștia pe care îi avem. Practic a fost și ziua mea de ziua ta. Urmăriți-ne vă rog, că e o cerere emoționantă și amuzantă, așa facem noi la emoții”, a scris Alessandra în mesajul care a însoțit clipul cu cererea în căsătorie.

Artista a slăbit 45 de kilograme

Alessandra, pe numele ei adevărat Alexandra Stanciu, s-a luptat o lungă perioadă de timp cu kilogramele în plus. Însă, în anul 2022, ea a decis că este timpul să facă o schimbare importantă în viața sa. Astfel, ea a apelat la o operație de micșorare a stomacului și a reușit astfel să slăbească 45 de kilograme.

„Acum exact un an eram în operație! Mulțumesc că ați fost alături de mine! Am reușit să slăbesc 45 de kilograme și am scăpat de hipotiroidism. Lma stomăcelule. Acum exact un an am început călătoria care m-a ajutat să fiu iar sănătoasă și să mă iubesc din nou. Nu credeam că o să reușesc și tot ce simțeam era frică. El m-a iubit în tot timpul ăsta și m-a întărit. A fost cea mai bună decizie pentru sănătatea mea. Vă încurajez să vă iubiți și să fiți blânzi cu voi”, scria anul trecut Alessandra în mediul online.

Aceasta a reușit să se mențină la greutatea ideală și nu s-a mai confruntat de atunci cu problemele cauzate de glanda tiroidă.

„Mulți mă întreabă și acum cum am slăbit. Las aici o parte mică din călătoria mea, cu bune și rele. Mi s-a recomandat operația de GSL, pentru că aveam probleme cu glanda și sunt fericită să vă spun că s-a reglat tot, analizele mele sunt foarte bune și am scăpat de pastile, sper că pentru totdeauna. Nu încurajez operația în scop estetic, eu am avut nevoie de ea în scop medical”, a precizat Alessandra.

