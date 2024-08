Ada Condeescu, dezvăluiri din relația cu soțul ei, regizorul Cătălin Mitulescu: “E partenerul cel mai bun și cel mai de încredere”/ Exclusiv

Ada Condeescu și regizorul Cătălin Mitulescu formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz. Sunt împreună de mai bine de 10 ani, au doi copii – Ecaterina și Alexei – și reușesc să se ocupe îndeaproape atât de familie, cât și de proiectele profesionale. Ada Condeescu a povestit pentru Unica.ro aspecte din mariajul ei, ea având încredere deplină în partenerul său de viață, cu care se sfătuiește și cu care a făcut echipă inclusiv pe plan profesional. Înainte să bată palma cu Antena 1 pentru serial, actrița s-a consultat cu tatăl copiilor ei.

Între Ada Condeescu și Cătălin Mitulescu există o diferență de vârstă de aproximativ 16 ani, dar care nu este un impediment pentru ei, dimpotrivă experiența de viață a regizorului își spune cuvântul în anumite cazuri.

Ada Condeescu: “De foarte mulți ani el e partenerul cel mai bun și cel mai de încredere”

Ada Condeescu va juca într-un serial la Antena 1, fiind prima producție de lungă durată la care participă.



“Bineînțeles că atunci când vine vorba de un proiect nou, mă consult cu el, copiii sunt foarte importanți în orice înseamnă proiect de lucru. Și dacă nu ar fi în această lume, tot m-aș consulta cu el să vedem cum ne organizăm cu timpul, dar cu atât mai mult cu cât el și urmează să filmeze și noi împreună și separat”, a declarat actrița pentru Unica.ro. Cei doi nu vor lucra împreună la serialul de la Antena 1, ci vor avea un proiect anul viitor.

“Totul se face organizat. Normal că mă consult cu el, pentru că de foarte mulți ani el e partenerul cel mai bun și cel mai de încredere nu doar în partea personală, dar neapărat în partea profesională. Am încredere foarte mare în el”, a completat Ada Condeescu.

Ada Condeescu: “Am fost lăsată să fac ce vreau”

Actrița a făcut dezvăluiri și despre lucrul cu soțul ei, de profesie regizor. “Să știi că ultima oară am filmat când eu aveam primul copil și era foarte mic, deci în 2018, și nu am avut foarte mult de lucru. Eram și cu cea mică acasă, nu au existat discuții deloc, am fost lăsată să fac ce vreau”, ne-a povestit ea.

Un alt proiect în care au făcut echipă a fost filmul “Dincolo de calea ferată”, regizor de Cătălin Mitulescu și în care Ada Condeescu a avut rol principal. Vedeta ne-a mărturisit că nu există scântei pe platourile de filmare între ei de la puncte de vedere diferite. Și ne-a explicat cum se succed, în general, lucrurile, fie că lucrează direct cu tatăl copiilor ei sau cu alt regizor.

“Eu sunt și un om care las foarte mult de la mine în momentul când lucrez, nu se întâmplă asta în viața personală, dar întotdeauna când lucrez cu un regizor pe teatru, pe film, îmi place foarte mult să am încredere enormă în el.

Să fie și un ghid, dar, în același timp să știu că pot să mă las și să încerc toate nebuniile și să greșesc și să mă duc peste o anumită limită cumva și atunci scânteile alea nu au fost niciodată, nu prea am genul ăsta de scântei cu regizorii. Prefer întotdeauna dacă e ceva ce mi se pare că nu e în regulă să discut, să mă gândesc. Nu prea sunt conflictuală deloc pe platou, asta spun eu, nu știu ce spun ceilalți, dar prefer să-mi consum conflictul în mine. Mi se pare că nu mă ajută deloc în meserie”, a mărturisit, pentru Unica.ro, Ada Condeescu.

Ada Condeescu: „Sunt un om căruia îi place să aibă dreptate de foarte multe ori”

Actrița ne-a povestit despre abilitatea ei de a menține dialogul în echilibru, indiferent de interlocutor. “În plan personal și profesional mă duc până la capăt pentru ideile mele. Când ai un partener de foarte mult timp înveți să mai și lași de la tine cumva. Eu sunt un om căruia îi place să aibă dreptate de foarte multe ori, dar dincolo de asta respect foarte mult și pe cel cu care sunt în dialog, că e prieten, că e iubit , că e omul cu care lucrez și atunci cred că este important să găsești un echilibru”, ne-a spus ea.

