Actrița Rose McGowan a rămas fără simțul mirosului în urma unui accident

Ea a povestit că a fost lovită la cap cu portiera unei mașini, iar acest incident a lăsat-o în imposibilitatea de a-și testa produsele de baie și de a nu-și da seama de surgeri de gaze.

Totuși, actrița susține că în momentul în care și-a pierdut simțul mirosului i s-a dezvoltat extraordinar de mult simțul gustului, relatează Daily Mail.

„Am aflat acum cinci ani. Am făcut o serie de teste la Harvard pentru că mi-am pierdut simțul mirosului într-un accident ciudat. M-au studiat pentru că încă aveam simțul gustului deși cele două sunt în mod normal interconectate”, a declarat McGowan în timpul unei emisiuni televizate.

„Am fost lovită la cap cu portiera unei mașini de un valet în Los Angeles”, a explicat ea.

Rose a afirmat că mai mulți experți de la Harvard au testat-o în urma incidentului, însă a fost nevoită să se obișnuiască să trăiască fără acest simț.

Vedeta a povestit cum odată a lăsat deschise gazele în locuința sa și nu a putut sesiza pericolul.

„Deoarece nu mai aveam simțul mirosului, a trebuit să îmi montez senzori de gaze în casă. Într-o seară, am lăsat gazele pornite și nu am știut pentru că nu am putut mirosi”, a continuat actrița.

„Există unele pericole inerente care vin odată cu pierderea mirosului. Pot folosi numai produse de baie pe care le-am folosit anterior”, a precizat Rose McGowan.

