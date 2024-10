Actorul Bogdan Albulescu, vedeta din serialul „Iubire cu parfum de lavandă” a făcut istorie în telenovela „Regina”: „Eram flămând de provocări, iar acel rol mi-a deschis multe uși” / Exclusiv

Bogdan Albulescu joacă rolul principal în noul serial de la Antena1, „Iubire cu parfum de lavandă”. A devenit cunoscut odată cu telenovelă „Regina” când „eram mult mai puțin experimentat, dar cu o dorință imensă de a demonstra cine sunt”. Actorul Bogdan Albulescu recunoaște că a devenit selectiv atunci când este vorba de un rol pentru că „nu vreau să mă repet sau să fac compromisuri doar de dragul de a fi prezent într-un proiect”.

Bogdan Albulescu (46 de ani) ne povestește despre personajul pe care-l interpretează în serialul „Iubire cu parfum de lavandă”. Într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, celebrul actor recunoaște că „Dinu Păun este un bărbat complex, iar eu am încercat să-l construiesc din fragmente ale experiențelor mele”. Bogdan Albulescu este însurat cu Olvia Petra Parescura (45 de ani). S-au căsătorit pe data de 7 august 2023 și au împreună cu băiat, în vârstă de 4 ani, pe nume Iancu.

Bogdan Albulescu iubește provocările: „Mi-ar plăcea să joc un personaj istoric, poate chiar din perioada medievală a României”

Bogdan Albulescu își aduce aminte de prima dragoste care l-a marcat și recunoaște că, în liceu, „aveam momente în care îmi plăcea să ies din tipare, să provoc puțin lucrurile”. Mărturisește că între a juca dramă sau comedie, prima este mult mai obositoare și mai solicitantă. Bogdan Albulescu ne vorbește de fiul sau, Iancu, acum în vârstă de 4 ani, și ne spune cât de mult i-a schimbat viața.

„Cred că cel mai dificil a fost să învăț să îmbin cariera cu responsabilitățile de tată. Timpul devine o resursă prețioasă și trebuie să fii foarte atent cum îl împarți” ne spune Bogdan Albulescu.

Ce spune Bogdan Albulescu despre rolul din serialul „Regina”, rol care l-a făcut celebru: „Eram flămând de provocări, iar acel rol mi-a deschis multe uși”

Ai fost supervedeta din serialul-fenomen, „Regina”. Cum era Bogdan de atunci și cum este cel de azi, din „Iubire cu parfum de lavandă”? Ce crezi că ai câștigat și ce simți că ai pierdut?

În perioada „Regina” eram mult mai puțin experimentat, dar cu o dorință imensă de a demonstra cine sunt. Eram flămând de provocări, iar acel rol mi-a deschis multe uși. Între timp, am evoluat ca actor și ca om. Am câștigat maturitate, profunzime în felul în care îmi abordez personajele și o mai mare încredere în mine. Totuși, cred că am pierdut o parte din inocență, acea spontaneitate care vine din a nu ști ce te așteaptă în carieră sau viață.

Bogdan Albulescu, rolul principal in serialul „Iubire cu parfum de lavandă”

Cum ai ajuns să joci, astăzi, în serialul „Iubire cu parfum de lavandă”?

Am ajuns în acest proiect printr-o colaborare care s-a născut din încredere reciprocă și respect pentru munca mea. Mi-a plăcut mult scenariul și faptul că serialul abordează teme actuale, dar într-un mod relaxat. Am simțit că este un pas firesc în cariera mea să explorez un alt tip de poveste, prozaic romantică, pe care vă invit să o urmăriţi începând din 31 octombrie, în fiecare joi şi vineri, la Antena 1.

Bogdan Albulescu și Gelu Nițu. Sursă foto: Arhivă personală

Dinu Păun are ceva din Bogdan Albulescu, sau invers? Ți-a luat mult să-ți ‘citești’ personajul?

Cu siguranță, fiecare personaj pe care îl joc are ceva din mine. Dinu este un bărbat complex, iar eu am încercat să-l construiesc din fragmente ale experiențelor mele. Am avut nevoie de timp să-l înțeleg, să găsesc nuanțele care îl fac autentic. Cred că am reușit să-l descopăr și să aduc o parte din mine în el, fără a pierde esența personajului scris.

Bogdan Albulescu în rolul lui Dinu Păun. Sursă foto: Arhivă personală

Bogdan Albulescu este un actor selectiv cu rolurile sale

Ești selectiv atunci când îți alegi rolurile?

Da, sunt destul de atent la ce accept. Pentru mine contează foarte mult povestea în ansamblu, mesajul pe care îl transmite și, desigur, echipa cu care colaborez. Nu vreau să mă repet sau să fac compromisuri doar de dragul de a fi prezent într-un proiect. Există și oferte pe care nu le poți refuza, bineînțeles. Colaborări cu regizori importanți cum ar fi Adrian Sitaru, cu care am făcut un nou film anul trecut sau producții cu adevărat uriașe in care am jucat: The Power pe Prime și Spy Master pe HBO.

„Drama are o încărcătură emoțională care poate fi obositoare”

Ce mai greu de jucat, comedia sau drama?

Ambele au dificultățile lor. Comedia necesită timing perfect și o conexiune specială cu publicul. E nevoie de finețe să faci oamenii să râdă fără să forțezi nota. Drama, pe de altă parte, te pune față în față cu emoții grele, adânci, pe care trebuie să le transmiți fără să cazi în patetism. Aș spune că depinde de context, dar drama are o încărcătură emoțională care poate fi obositoare.

Există un personaj pe care nu ai apucat, încă, să îl joci, dar ți-l dorești foarte mult?

Mi-ar plăcea să joc un personaj istoric, poate chiar din perioada medievală a României. Ar fi interesant să explorez un erou sau un personaj cu o poveste dramatică și marcată de lupte și sacrificii. Poate un domnitor, un lider care să poarte cu el greutatea istoriei.

Bogdan Albulescu alături de colegii de platou. Sursă foto: Arhivă personală

Tăticul Bogdan Albulescu: „Îmi place să petrec timp cu Iancu, să-l văd crescând și descoperind lumea”

Cum este tăticul Bogdan? Ce îți place să faci cel mai mult alături de Iancu, fiul tău?

Sunt un tată implicat. Îmi place să petrec timp cu Iancu, să-l văd crescând și descoperind lumea. Ne place să construim lucruri împreună, să ne jucăm, să ieșim în natură. E o conexiune specială care mă încarcă cu energie pozitivă.

Care a fost cel mai greu lucru pe care l-ai trăit după ce ai devenit tată?

Cred că cel mai dificil a fost să învăț să îmbin cariera cu responsabilitățile de tată. Timpul devine o resursă prețioasă și trebuie să fii foarte atent cum îl împarți. Dar efortul merită cu prisosință.

Ce ai învățat, până acum, de la fiul tău?

Răbdarea. Copiii te învață să încetinești ritmul, să fii prezent cu adevărat în momentul de față. Iancu mi-a reamintit să mă bucur de lucrurile simple.

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Îmi plăcea să mă joc afară, să inventez povești și să descopăr locuri noi. Eram foarte creativ și, în felul meu, actor încă de mic. Mereu îmi plăcea să mă transpun în roluri.

Când aveai nevoie de sfaturi, la cine te duceai, la mama sau la tata?

Depindea de natura problemei. La tata mă duceam pentru sfaturi practice, de viață, iar mama era cea cu care discutam lucrurile mai profunde, mai emoționale.

Bogdan Albulescu își aduce aminte de perioada liceului: „Aveam momente în care îmi plăcea să ies din tipare, să provoc puțin lucrurile”

Ce-ți mai amintești din perioada liceului? Erai timidul sau rebelul clasei?

Eram undeva la mijloc. Nu aș spune că eram timid, dar nici rebelul clasei. Îmi vedeam de treabă, dar aveam momente în care îmi plăcea să ies din tipare, să provoc puțin lucrurile.

Bogdan Albulescu în telenovela „Regina”. Sursă foto: Arhivă personală

Când te-ai îndrăgostit prima oară?

Cred că prima dată m-am îndrăgostit pe la 16 ani, ca orice adolescent. Era un sentiment puternic, de neuitat, care m-a marcat.

Bogdan Albulescu și cele mai grele momente

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Am avut momente grele, ca toată lumea. Cred că pierderea unor oameni dragi a fost cel mai dureros. Am reușit să merg mai departe prin muncă, prin susținerea celor apropiați și prin credința că viața merge înainte.

Care este cea mai importantă calitate a ta și cel mai mare defect?

Cred că cea mai mare calitate a mea este perseverența. Nu mă dau bătut ușor. Cât despre defect, poate că sunt prea autocritic uneori.

Bogdan Albulescu și Andreea Vasile. Sursă foto: Arhivă personală

„Greșelile sau momentele grele m-au adus unde sunt astăzi”

Dacă ai putea șterge un singur lucru din viața ta, care ar fi acela?

Nu aș șterge nimic. Chiar și greșelile sau momentele grele m-au format și m-au adus unde sunt astăzi.

Ce nu știe lumea despre tine?

Probabil că nu mulți știu că îmi place să pescuiesc. Este modul meu de a mă relaxa și de a mă deconecta de la agitația cotidiană.

Unde te putem vedea în perioada următoare?

În perioada următoare mă puteți vedea în „Iubire cu parfum de lavandă”. Apoi la Teatrul Elisabeta in „Ghici cine te sună” și, de asemenea, în post-producție și două filme despre care voi anunța curând.

