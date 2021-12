A murit Steve Bronski. Cântărețul avea 61 de ani

Steve Bronski, confondator al Bronski Beat şi co-autor al melodiei „Smalltown Boy”, s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani.

Anunțul că Steve Bronski, muzicianul s-a bucurat de un succes imens în anii ’80 cu piese precum „Smalltown Boy” sau „Why”, a încetat din viață a fost făcut de Jimmy Somerville, un fost coleg de trupă. În 2016, un alt membru al trupei Bronski Beat, Larry Steinbachek, a murit la vârsta de 56 de ani, din cauza cancerului.

Regret profund dispariția lui Steve Bronski. A fost un muzician foarte talentat. Am lucrat cu el la cântecul care ne-a schimbat viețile și am trăit momente excepționale. Îți mulțumesc pentru muzică, Steve, a fost mesajul lui Jimmy Somerville.

Grupul Bronski Beat a fost fondat în 1983 de Steve Bronski (clape, percuție), Jimmy Somerville (voce) și Larry Steinbachek (clape, percuție). Trio-ul britanic de synthpop a cunoscut succesul la mijlocul anilor ’80, odată cu lansarea hitului „Smalltown Boy”, de pe albumul lor de debut The Age of Consent. Piesa a fost singurul lor single din US Billboard Hot 100.

„Smalltown Boy” a ajuns rapid în top trei în clasamentele britanice și a fost considerată un simbol al anilor ’80 și al comunității gay, potrivit adevărul.ro.

Sursă foto: Profimedia