Viorica de la Clejani, anunț surprinzător despre Fulgy: „În curând, pe micile ecrane…”

Fulgy (23 de ani), fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, urmează să se întoarcă acasă de la Spitalul Clinic de Psihiatrie “​Profesor Doctor Alexandru Obregia” din București. Nu numai că tânărul a răspuns bine tratamentului primit la spital, dar acesta s-ar fi și îndrăgoatit de o fată internată acolo, căreia i-ar fi compus câteva versuri, potrivit cancan.ro.

Viorica de la Clejani a postat recent pe rețelele de socializare un clip filmat în apartamentul fiului ei, în care mărturisește că așteaptă cu nerăbdare ca tânărul să revină din spital. În plus, Viorica de la Clejani mai spune că Fulgy va reveni “în lumina refelctoarelor”, făcând referire la faptul că el va face din nou diverse înregistrări video pentru a le posta pe rețelele de socializare.

„Ei, și acum să începem! Bucătăria… Apartamentul lui Fulgy, pentru că urmează să reapară pe micile ecrane. Mami s-a ocupat să facă curățenie, da, da, da… Uite așa, am făcut curat în baie… Ia să vedem… Să aprindem becul frumos în dormitor. Foarte frumos! Super! Deci, în curând, pe micile ecrane apare. Unde e?! Că mie mi-e dor de TikTok-urile lui și de toate filmările lui. Că n-a făcut rău nimănui, doar a satisfăcut poftele proștilor, să zic așa…”, a spus Viorica de la Clejani, pe contul ei de TikTok.

Fulgy, fiul Clejanilor, probleme cu drogurile

La începutul lunii iunie, Fulgy a fost surprins de autorități la volan sub influența unor substanțe interzise. De aici a pornit un întreg scandal în care au fost implicați și părinții lui care, în mod evident, i-au luat partea tânărului spunând că îl vor susține indiferent de problemele pe care le are.

„Pentru mine este foarte greu. Sunt mama lui și o să am grijă de el până când o să închid ochii pe acest Pământ. Sunt mama lui. În fața lui Dumnezeu o să am grijă de băiatul meu zi de zi. Dacă făcea o crimă, mergea la pușcărie. Dacă făcea ceva, se certa cu legea. (…) Eu nu gândesc în modul «eu te-am făcut, eu te omor». Eu mă gândesc că «eu te-am făcut, eu am grijă de tine». (…) Nu pot să îl las pe Fulgy sau să îl răstignesc pe cruce”, spunea Viorica, în urmă cu câteva săptămâni.

Fulgy a ajuns la Obregia după ce a avut un comportament recalcitrant și agitat la adresa unor agenți de poliție. Nu este prima dată când fiul Clejanilor ajunge pe mâna medicilor. În 2018, Fulgy a fost tratat și la Spitalul pentru Toxicodependențe şi Psihiatrie “Sf. Stelian” și, mai apoi, părinții lui au decis să-l trimită la o clinică de dezintoxicare din Spania.

Foto – Facebook