Când va avea loc Gala Premiilor UCIN 2019

Gala Premiilor UCIN 2019 va pune în scenă un spectacol grandios care gravitează în jurul melodiilor consacrate din filme celebre. Evenimentul se va deschide în acordurile Orchestrei Metropolitane București, condusă de Daniel Jinga, aflat deja la al treilea an de participare la Gala Premiilor UCIN. Sub bagheta sa, orchestra va interpreta alături de artiști români de valoare melodii din filme celebre care au rămas in conştiinţa publicului, marcând diferite momente din istoria cinematografiei.

Conceptul artistic al galei va pune în lumină valoarea melanjului artelor în film, pentru că filmul înseamnă și muzică, scenografie, artă plastică, literatură, umor, dans, poezie. Spectacolul va aduna în fața publicului cele mai iubite și apreciate personalități ale momentului, printre care vor păşi pe covorul roşu și pe scena Teatrului Național București Tora Vasilescu, Magda Catone, Mircea Diaconu, Rona Hartner, Tania Popa, Adrian Titieni, Cristina Cioran, Adrian Nartea, Mihai Bisericanu, Paula Chirila, Ovidiu Lipan Țăndărică, Lora, Michaela Prosan, Adina Pintilie, Iuliana Tudor, Amalia Enache, Monica Barladeanu, Nicoleta Nucă, Adrian Nour, Ana Baniciu, Virgil Ianțu, Irina Margareta Nistor, Alina Pușcas, Cosmina Dobrotă, Ozana Barabancea, Cezar Ouatu, Bobby Păunescu, Diana Dumitrescu, Bogdan Dumitrache, Iulia Lumânare, Constantin Dogioiu, Adina Buzatu, Ana Ciontea, Silvana Mihai, Nicolae Mărgineanu și Maria Ploaie, Ioana Voicu, Ianna Novac, Paul Negoescu și Denis Ștefan.

Gazda Galei Premiilor UCIN din acest, Cătălina Grama (alias Jojo), se află deja la a doua colaborare pentru prezentarea evenimentului. Vedetă de film şi televiziune, cântăreață și actriță, Cătălina Grama este alegerea cineaștilor pentru cea de-a 47-a ediție a Galei UCIN, prestigiosul eveniment al Uniunii Cineaștilor din România, cea mai mare asociaţie de cineaşti profesionişti din România, care premiază creațiile cinematografiei românești din anul precedent.

Evenimentul va reuni în Sala Studio a Teatrului Național București crema industriei cinematografice românești, vedete și personalități şi va pune in centrul atenţiei obiectivul principal al Uniunii Cineaștilor din România – susţinerea valorilor tinerei generaţii de cineaşti români: ”Festivalurile au devenit extrem de importante pentru tinerii cineaști, sunt promovați altfel după ce participă la un festival, cariera lor înflorește, punctajul festivalier îi ajută în concursurile cinematografice să câștige sprijin financiar și să își promoveze viitoarele proiecte.” – a declarat Laurențiu Damian, președinte UCIN.

Sprijinirea și promovarea cineaștilor români este principalul obiectiv al UCIN, uniunea susținând participarea membrilor UCIN în cadrul unor organisme cinematografice internaţionale, la festivaluri cinematografice, conferinţe, reuniuni de lucru, alte manifestări importante de specialitate din ţară sau străinătate. De asemenea UCIN susţine programe de formare şi perfecţionare profesională în ţară şi străinătate, iniţiază acţiuni pentru protejarea şi perpetuarea memoriei personalităţilor, care au adus o contribuţie importantă la dezvoltarea şi afirmarea cinematografiei naţionale şi internaţionale. ”Tânăra generație este așteptată și primită cu brațele deschise în uniune, pentru că viitorul cinematografiei depinde de ea și cea mai mare realizare a unui profesor este să fie întrecut de elevii săi”- a mai adăugat președintele UCIN, Laurențiu Damian.

Asociația Cineaștilor din România a luat naștere în anul 1963, la inițiativa unor cineaști legendari precum Victor Iliu, Ion Popescu Gopo, Mihnea Gheorghiu, Liviu Ciulei, Paul Călinescu și Mircea Drăgan. In 1990, asociația a devenit Uniunea Cineaștilor din România, iar din 1972, Uniunea a început să decerneze anual premii, în cadrul Galelor UCIN, recompensând performanțele cinematografice din anul anterior.

Gala Premiilor UCIN 2019 este un eveniment organizat de Uniunea Cineaștilor din România în parteneriat cu Centrul Național al Cinematografiei, proiect finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, producător Revolver Events.