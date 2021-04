Mihaela Bilic: Trucuri de gătire a vinetelor într-un mod dietetic

Vinetele se numără printre legumele des întâlnite pe mesele românilor. Sunt foarte gustoase, se pot prepara într-o multitudine de moduri, se pot conserva pentru iarnă și, poate cel mai important, sunt foarte sănătoase.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat, într-o postare pe rețelele de socializare, de ce ar trebui să consum vinete cât mai des posibil și cum putem prepare într-un mod dietetic.

„Cum să nu transformi salata de vinete într-o maioneză

Din iunie până în octombrie vinetele nu lipsesc de pe masa românilor, și pentru că sunt legume de sezon și pentru ca avem o slabiciune pentru ele.

Dincolo de calitățile ei nutritive (apă, fibre, minerale și vitamine din grupul B ), vânăta are o proprietate aparte: absoarbe grăsimea ca un burete. Și mai e un amănunt de care trebuie ținut cont: vinetele nu pot fi consumate crude! Tratamentul termic are rolul nu numai de a le schimba consistența, dar neutralizează si solanina, o substanță toxică ce poate da indigestie. Prin urmare, vinetele se gătesc – fie coapte direct în flacără sau pe plită/grătar, fie băgate la cuptor, fie ca ingredient în nenumărate preparate culinare: tocăniță, zacuscă, ghiveci, lasagnia, musaca, sau umplute cu orez, ciuperci, carne etc. Un lucru trebuie subliniat: 100g vinete au sub 30 cal, iar o lingură de ulei 100 cal (indiferent de ulei). Deci cum facem să nu transformăm o banală salată de vinete într-o maioneză? Pentru că asta devine atunci când încorporăm în ea jumătate de sticlă de ulei!

Iată câteva idei practice si dietetice:

– în loc de ulei, frecați vinetele coapte cu 2 lingurițe de pastă de susan (tahina) – au mai puține calorii decât 2 linguri de ulei si avantajul că albesc vinetele, le elimină iuțeala, le leagă și le sporesc🤩

– în cazul vinetelor gătite, opărițile în prealabil 2 min in apa cu sare si apoi puneți-le la scurs pe un șervețel – nu vor mai absorbi ulei; același efect poate fi obținut si punând sare pe feliile de vânătă, asteptati 15-20 min si ulterior le puteți găti

– folosiți un spray pentru ulei cu care sa pulverizați doar un strop de grasime; preferați gatitul la cuptor, in felul asta nu riscați ca preparatul să se ardă

– puneți sos de rosii sau bulion în orice mâncare, e mai gustos si mai dietetic decât uleiul

– sterilizați borcanele de zacuscă prin fierbere la abur sau în cuptorul fierbinte, în felul asta se pot păstra în siguranță chiar dacă ați redus cantitatea de ulei din rețetă la jumătate. Plus că va fi mai ușor de digerat fară atâta prăjeală.

Nu în ultimul rând, un sfat pentru vegetarieni: dacă vreți vinete albe la culoare și dulci la gust, se poate și fară gălbenuș de ou. Puneți în salata de vinete jumătate de dovlecel fiert – are avantajul de a lega compoziția fără să mai fie nevoie nici de mult ulei, nici de amestecat timp îndelungat”, a dezvăluit Bilic, pe pagina sa de Facebook.

