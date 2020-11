Mărturia unui supraviețuitor ATI: „După două zile de la intubare, pacienții decedau”

Rata de supraviețuire a pacienților cu COVID-19 internați la ATI este între 30% și 40%, după cum arată Libertatea. Aceeași publicație a vorbit ma

cu unul dintre supraviețuitorii de COVID-19 de la ATI, Gabriel Rotaru. Acesta are 43 de ani și se află în curs de recuperare, având în continuare nevoie de oxigen.

În data de 15 octombrie, după trei zile de febră, tuse seacă și dureri musculare, el a primit confirmarea că are COVID-19. El a mers la Spitalul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, după cum a povestit: „Norocul meu a fost că mi-am făcut testul PCR acolo și așa am prins un pat într-un salon cu alți trei pacienți. A doua zi de la internare am aflat că mă transferă în secția ATI din cauza saturației mici de oxigen, care scăzuse la 70%”.

La ATI, el a avut nevoie de oxigen, așa că doctorii i-au dat o mască: „Mi-a fost extrem de greu să respir cu ea și după mai multe încercări, am făcut un atac de panică și mi-am smuls masca. A trebuit repede să învăț să mă sincronizez cu aparatul de ventilat, să respir în același ritm cu el. Tot din cauza fricii, medicii nu au reușit să-mi găsească venele pentru montarea celor două catetere”.

Gabriel a povestit că nu știa cine vine să aibă grijă de el, întrucât doctorii, asistentele și infirmierele purtau aceleași combinezoane albe. „Deși totul era alb, parcă trăiam un coșmar”, a povestit el. „Nu mai știam când era zi și când era noapte și am ajuns să nu mai pot dormi deloc. Sunetele monitoarelor nu s-au oprit nici măcar pentru o clipă”.

Menținerea optimismului în aceste condiții a fost deosebit de dificilă pentru Gabriel, conform spuselor lui: „După două zile de la intubare, pacienții decedau. Erau scoși în sac, iar tu vedeai toată scena din primul rând! Acele imagini mă vor bântui toată viața. Era imposibil să rămâi optimist, să speri că vei trăi și că nu vei fi tu următorul pe care-l vor băga în sac”.

Bărbatul a pierdut 12 kilograme la ATI. Când nivelul său de oxigen a crescut la 85%, a fost transferat înapoi pe secție. „Știam că trebuie să facă loc pentru un alt pacient aflat într-o stare mai gravă decât mine”, a zis el. „Tot respectul mei pentru medici și asistente”.

După alte șase zile, în care i s-au făcut zilnic analize, Gabriel a fost externat. „Testul a ieșit negativ”, a spus acesta. „Aveam saturația 92% fără oxigen suplimentar, 96% cu oxigen. S-a întrunit o comisie formată din 3 medici și au decis că pot să merg acasă”.

În prezent, Gabriel caută să se recupereze acasă – însă acest lucru este deosebit de dificil. „Nici acum nu reușesc să dorm”, a recunoscut el. „Fur maximum o oră, două noaptea. Nu mai am somn aproape deloc. Stau în pat, am închiriat un aparat de oxigen, deoarece mi s-a recomandat să stau cu masca timp de 10 ore pe zi. Când merg sau mă agit îmi scade saturația la 85%. Când sunt liniștit am 96%. Medicii mi-au recomandat și să mă plimb afară cel puțin o jumătate de oră pe zi. Este un efort mare pentru mine, deoarece obosesc și când vorbesc”.

Foto: 123rf.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro