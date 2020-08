Cum să ne împrietenim cu schimbarea

Aveam o viață împlinită. Job în multinațională, parte din echipa de management, copil, familie, călătorii. Totuși după 14 ani în care am învățat și am crescut, trecând prin mai multe roluri, de la PR la Marketing sau Digital, eram pregătită să fac o schimbare. Am avut norocul să lucrez cu un coach care, pe lângă faptul că m-a ajutat să mă pregătesc de cea mai mare schimbare profesională din viața mea, m-a inspirat să devin și eu coach la rândul meu. Mi-a fost frică. Mai ales pentru că nu știam cum va fi.

Voi câștiga suficienți bani cât să-mi păstrez același standard de viață? Mă vor judeca oamenii? Cum îmi va afecta relația cu familia și prietenii? Mă voi adapta rapid? Voi simți că sunt utilă societății și că activitatea mea are un impact vizibil?

După ce am răspuns la toate întrebările și m-am uitat la această schimbare din diferite unghiuri, mi-am dat seama că nu este vorba despre bani și nici despre părerea altor oameni, ci despre ce-mi doresc eu cu adevărat și ce-mi dă sentimentul de împlinire.

Era o schimbare majoră. Plecam dintr-o lume în care credeam că voi petrece cel puțin încă cinci ani, cu oameni pe care-i cunoș­team, cu procese familiare. O lume în care mă simțeam sigură. Până la urmă de-asta ne e cel mai frică atunci când vorbim despre schimbare – ne e frică să ne pierdem siguranța. Mi-a luat aproape jumătate de an să mă pregătesc de această schimbare și sunt sigură că n-aș fi făcut-o atât de împăcată și asumată fără ajutorul unui coach.

Am urmat cursul de Coaching Sistemic susținut de Alain Cardon, un renumit Master Certified Coach, speaker, trainer și autor. Și, după sute de ore de practică, am început să lucrez și cu clienți reali. La scurt timp am reușit să obțin și certificarea International Coach Federation ca Associate Certified Coach.

La numai trei săptămâni după ce am obținut certificarea am născut-o pe Lia. Iar viața mea s-a schimbat și pe plan personal. Este un vis devenit realitate în mai puțin de un an. Așa că după această experiență pot spune sus și tare că, oricât de greu ți s-ar părea să obții ceva, dacă îți dorești cu adevărat ceva și ești deschis către schimbare, totul este posibil. Frica de schimbare se numește metathesiophobia și este evoluționară. Încă din vremuri străvechi, predispoziția noastră internă, genetică, ne învață să rezistăm schimbării, pentru a fi mereu în control. Fiecare dintre noi tolerează diferit schimbarea și este mai ușor când ne pregătim, analizăm toate posibilitățile și o îmbrățișăm, fără niciun regret. Dar cum să procedăm în cazul schimbărilor care apar din senin, ne putem oare pregăti pentru ele?

Vă propun să începeți să faceți lucruri pe care nu le-ați mai făcut până acum și care vă scot din zona de confort. De exemplu, să renunțați la un viciu 30 zile, să creați ceva în fiecare zi timp de o lună sau să priviți 30 de documentare despre lucruri care nu v-au pasionat până acum. Aceste activități vă vor scoate din zona de confort și pe viitor veți tolera mai ușor schimbările neașteptate.

Ce ne-ar putea ajuta să trecem mai ușor printr-o schimbare? O să împărtășesc cu voi ce m-a ajutat pe mine.

Încercați să aflați cât mai multe detalii posibile, ca să puteți analiza schimbarea în cunoștință de cauză și pentru ca „necunoscutul“ să devină mai familiar. După aceea răspundeți-vă la următoarele întrebări: Care ar putea fi părțile pozitive? Chiar dacă atunci când survine o schimbare neașteptată, întotdeauna ne vin în minte lucruri negative, încercați să schimbați perspectiva prin întrebări pozitive. Astfel o să ieșiți mai rapid din zona de frustrare. Cum aș putea eu, familia mea, echipa mea sau compania din care fac parte să beneficiem de schimbare? Oricât de dramatic arată o schimbare, întotdeauna veți găsi ceva care o poate transforma într-o oportunitate. Ce aș putea face pentru a avea un impact pozitiv și mai mare? Trebuie să fie ceva care, cu ajutorul calităților și experienței voastre, poate deveni mai bun sau poate avea un impact pozitiv mai mare. De exemplu, dacă sunteți un bun comunicator, ați putea transmite informația într-un mod care i-ar ajuta pe ceilalți să treacă mai repede peste frustrare direct la partea unde se gândesc la cum pot beneficia de această schimbare. Cine mă poate ajuta sau susține? Întotdeauna este bine-venit un partener pentru a vă atinge obiectivele mai rapid sau pentru a descoperi noi opțiuni sau oportunități. Care sunt pașii de urmat pentru a asigura o tranziție de succes? Un plan de acțiune, oricât de simplu ar fi, va fi de ajutor pentru a urma pași clari și pentru a urmări rezultatele.

S-ar putea ca în urma unei schimbări nedorite, prin schimbarea de perspectivă și explorarea de noi oportunități să obțineți ceva la care nici nu v-ați gândit vreodată. Îmbrățișați schimbarea, oricare ar fi ea!

