Idei de machiaje pentru toamna asta: Naturalețea e din nou la modă! Nu se mai poartă look-ul dramatic

Toamna asta, tendințele în machiaj ne îndeamnă să redescoperim naturalețea și să ne concentrăm pe evidențierea frumuseții autentice, fără a exagera. După sezoane întregi dominate de machiaje dramatice, cu tehnici de contouring sofisticate și culori intense, 2024 aduce o schimbare de perspectivă. Naturalețea este din nou la modă, iar look-urile subtile, minimaliste, dar bine definite, sunt cele care dictează trendurile. Fie că ești adepta unui machiaj „glowy” sau că preferi un look inspirat din anii ’90, toamna asta îți oferă multiple opțiuni pentru a-ți exprima stilul.

Unul dintre cele mai puternice trenduri ale acestui sezon este machiajul de tip „glowy” și „dewy”. Spre deosebire de anii trecuți, când fondurile de ten mate sau semi-mate dominau piața în sezonul rece, toamna lui 2024 promovează un ten radiant și proaspăt. Machiajul strălucitor, care imită un aspect sănătos și bine hidratat al pielii, este în centrul atenției.

Pentru a obține acest look, optează pentru fonduri de ten ușoare, tip skin tint, care să ofere acoperire fără a încărca pielea. Poți adăuga câteva picături de iluminator lichid pentru un plus de strălucire sau poți aplica un highlighter strategic pe pomeți, arcada sprâncenelor și puntea nasului. Rezultatul? O piele care arată natural, dar cu un finisaj luminos și elegant.

Acest look este perfect pentru zilele de toamnă, când vrei să îți păstrezi tenul fresh, fără să te simți supraîncărcată de produse.

Toamna asta, regula „ochii sau buzele” se aplică din plin. Trendurile în machiaj se concentrează pe un look echilibrat, dar îndrăzneț, care pune accent pe buze, fără a încărca privirea. În locul rimelului sau al machiajului elaborat pentru ochi, vedem tot mai des buze definite, cu rujuri mate, în nuanțe intense de roșu sau burgund.

Acest stil aduce un aer sofisticat și modern, fiind perfect pentru cele care preferă machiaje minimaliste, dar de impact. Fără rimel sau cu un rimel aplicat minimal, atenția se mută pe buze, care devin piesa centrală a machiajului. Acest contrast între ochii aproape nedefiniți și buzele puternic colorate creează un look proaspăt, dar totodată sofisticat, ideal pentru toamnă.

Machiajul „baddie”, atât de popular pe TikTok în ultimele sezoane, a fost adaptat pentru toamna lui 2024. Dacă stilul inițial „baddie” se axa pe machiaje dramatice, inspirate din anii ’90, cu sprâncene întunecate, linii de tuș precise și buze bine conturate, toamna asta aduce o versiune mai soft a acestui look. „Soft baddie” preia elementele de bază ale machiajului „baddie”, dar le temperează, oferind un aspect mai natural și mai accesibil.

Sprâncenele rămân bine definite, dar fără a fi prea întunecate, iar linia de tuș este trasată delicat, fără a încărca pleoapele. Buzele sunt conturate discret, cu nuanțe mai neutre, care completează armonios restul machiajului. Acest look aduce un echilibru între senzualitate și naturalețe, fiind ideal pentru femeile care doresc să se simtă atrăgătoare, dar fără a exagera.

Less is more – Minimalismul câștigă teren